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Изнасилование в Кагарлыке: появились новые сведения о "копах"-мучителях

STYLERЖизнь    02.06.2020 - 14:26
Изнасилование в Кагарлыке: появились новые сведения о "копах"-мучителях
Изнасилование в Кагарлыке (коллаж РБК-Украина)

Юрист Маси Найем рассказал, что на полицейских в Кагарлыке уже были жалобы о насилии

Дело об изнасиловании в Кагарлыке Нели Вербицкой полицейскими приобрело большой резонанс в сети. Стражи правопорядка обвиняются в пытках и изнасиловании девушки и сейчас они находятся в СИЗО. Сама жертва "копов" очень напугана и находится в тяжелом моральном состоянии.

Известный украинский юрист Маси Найем сообщил, что на подозреваемых полицейских ранее уже поступали жалобы о насилии. Всего было написано около 10 заявлений. Об этом Маси написал на своей странице в Facebook.

"На полицейских, подозреваемых в изнасиловании в Кагарлыке, ранее были жалобы. Более десяти заявлений от разных людей было написано на подозреваемых. В заявлениях говорилось о насилии. Этот факт журналисты легко могут проверить. Если бы Департамент внутренней безопасности выполнял свои функции - событие с изнасилованием можно было бы избежать", - написал Найем.

Он также упомянул, что Департамент уже давно фактически не работает, а "свои прикрывают своих". Маси предположил, что подозреваемых в этом деле может быть намного больше.

Отметим, что родственники подозреваемых "копов" отказываются верить в то, что они причастны к такому циничному преступлению.

26-летняя жертва полицейских Неля Вербицкая воспитывала одна пятилетнюю дочь, у которой диагностировано ДЦП. Ее адвокат сообщал, что полицейский Николай ее ранее домогался, но она ему отказала и он решил таким способом ей отомстить.

Как мы ранее писали, адвокат 26-летней пострадавшей сообщил новые подробности по резонансному делу.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины изнасилование
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