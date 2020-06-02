Зґвалтування в Кагарлику: з'явилися нові відомості про "копів"-мучителів

Зґвалтування в Кагарлику (колаж РБК-Україна)

Юрист Масі Найєм розповів, що на поліцейських в Кагарлику вже були скарги про насильство

Справа про зґвалтування в Кагарлику Нелі Вербицької поліцейськими придбало великий резонанс в мережі. Правоохоронців звинувачують у тортурах та зґвалтуванні дівчини і зараз вони знаходяться в СІЗО. Сама жертва "копів" дуже налякана, перебуває у важкому моральному стані.

Відомий український юрист Масі Найєм повідомив, що на підозрюваних поліцейських раніше вже надходили скарги про насильство. Всього було написано близько 10 заяв. Про це Масі написав на своїй сторінці в Facebook.

"На поліцейських, підозрюваних у зґвалтуванні в Кагарлику, раніше були скарги. Більше десяти заяв від різних людей було написано на підозрюваних. У заявах йшлося про насильство. Цей факт журналісти легко можуть перевірити. Якби Департамент внутрішньої безпеки виконував свої функції - подія зі зґвалтуванням можна було б уникнути", - написав Найєм.

Він також згадав, що Департамент вже давно фактично не працює, а "свої прикривають своїх". Масі припустив, що підозрюваних у цій справі може бути набагато більше.

Зазначимо, що родичі підозрюваних "копів" відмовляються вірити в те, що вони причетні до такого цинічного злочину.

26-річна жертва поліцейських Неля Вербицька виховувала одна п'ятирічну дочку, в якої діагностовано ДЦП. Її адвокат повідомляв, що поліцейський Микола її раніше домагався, але вона йому відмовила і він вирішив таким чином помститися їй.

Як ми раніше писали, адвокат 26-річної постраждалої повідомив нові подробиці резонансної справи.

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Автор: Людмила Жукова