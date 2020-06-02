Изнасилование в Кагарлыке: появились новые подробности о беспределе полицейских

Изнасилование в Кагарлыке (коллаж РБК-Украина)

Адвокат 26-летней пострадавшей сообщил новые подробности по резонансному делу

Изнасилование 26-летней девушки полицейскими в Кагарлыке продолжает обрастать новыми подробностями. Так, адвокат пострадавшей рассказал новые детали по громкому делу. Отметим, что сейчас два полицейских находятся в СИЗО, а их жены не верят в то, что они могли совершить такое ужасное и циничное преступление.

Защита девушки Евгений Мельниченко рассказал, что в тот злополучный день дежурные полицейские почему-то не записали в журнал посещений мужчину, который приходил к обвиняемым "копам" в отделение.

"Я в Кагарлыкском отделении полиции проверял журнал тех, кто заходит. И я вижу, что там отсутствуют записи. В тот день, кроме двух полицейских, в отделении были дежурные, которые не записали в журнал человека, который заходил, и это видно на камерах", - сообщил Мельниченко ТСН.

Адвокат отметил, что дежурные могли и не слышать, что происходит, поскольку дежурная часть отделена от ступенек к кабинетам отделения тремя дверями.

По словам Мельниченко, сейчас он ждет результаты всех экспертиз и встречи со следователем. Также адвокат сообщил, что "копы" сильно запугали пострадавшую Нелю Вербицкую. Они угрожали ей расправой в случае того, если она все расскажет посторонним лицам.

Напомним, что Неля сама воспитывала 5-летнюю дочь, у которой ДЦП.

"Она сейчас в шоковом и напуганном состоянии и мы решаем вопрос о психологах... Есть страх, что могут отомстить, но потерпевшая больше переживает за своего ребенка. У нее ребенок на первом месте", - рассказал адвокат о состоянии жертвы полицейских.

Как мы ранее писали, мама пострадавшей молодой женщины из Кагарлыка сообщила новые детали.

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Автор: Людмила Жукова