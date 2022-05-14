Измучены и уставшие, но непокоренные и непобедимые: посмотрите на эти лица защитников Мариуполя!

На заводе "Азовсталь" В Мариуполе украинские защитники продолжают оборону. Сейчас там находится около тысячи украинских военных - полк "Азов", Нацполиция, пограничники. Несколько сотен из них ранены.

"Измученные, уставшие, но непокоренные и непобедимые! Они третий месяц подряд защищают город Девы Марии от врага. Сейчас они находятся под постоянными обстрелами почти без воды, еды и медикаментов. Несмотря на это, военные ни на миг не прекращают борьбу – за мир, свободу, за жизнь каждого украинца!" – сказано в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сказал, что Украина не прекращает попытки спасти из Мариуполя с завода "Азовсталь" всех наших людей. Сейчас продолжаются сложные переговоры о следующем этапе эвакуации - вывозе тяжелораненых и медиков.

"Конечно, делаем все, чтобы эвакуировать всех остальных, каждого нашего защитника и защитницу. Уже привлекли для соответствующих переговоров всех в мире, кто может быть наиболее влиятельными посредниками", - заявил глава государства.

По словам вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук, есть шанс провести эвакуацию силами ООН и МККК.

"Мы обратились к лидерам стран, прежде всего, к главам ООН и Международного комитета Красного Креста", - подчеркнула Верещук.