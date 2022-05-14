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Змучені і втомлені, але нескорені і непереможні: подивіться на ці обличчя захисників Маріуполя!

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Маріуполь, Субота 14 травня 2022 22:08
Змучені і втомлені, але нескорені і непереможні: подивіться на ці обличчя захисників Маріуполя! Захисники Маріуполя на заводі "Азовсталь" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

На заводі "Азовсталь" в Маріуполі українські захисники продовжують оборону. Зараз там знаходиться близько тисячі українських військових - полк" Азов", Нацполіція, прикордонники. Кілька сотень з них поранені.

Фотографії українських захисників показали в Telegram-каналі Spravdi.

"Змучені, втомлені, але нескорені та непереможні! Вони третій місяць поспіль захищають місто Діви Марії від ворога. Зараз вони перебувають під постійними обстрілами майже без води, їжі та медикаментів. Попри це, військові ні на мить не припиняють боротьбу – за мир, свободу, за життя кожного українця!" - сказано в повідомленні.

Змучені і втомлені, але нескорені і непереможні: подивіться на ці обличчя захисників Маріуполя!Змучені і втомлені, але нескорені і непереможні: подивіться на ці обличчя захисників Маріуполя!Змучені і втомлені, але нескорені і непереможні: подивіться на ці обличчя захисників Маріуполя!Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні сказав, що Україна не припиняє спроби врятувати з Маріуполя з заводу "Азовсталь" всіх наших людей. Зараз тривають складні переговори про наступний етап евакуації - вивезення важкопоранених і медиків.

Змучені і втомлені, але нескорені і непереможні: подивіться на ці обличчя захисників Маріуполя!Змучені і втомлені, але нескорені і непереможні: подивіться на ці обличчя захисників Маріуполя!Змучені і втомлені, але нескорені і непереможні: подивіться на ці обличчя захисників Маріуполя!

"Звичайно, робимо все, щоб евакуювати всіх інших, кожного нашого захисника і захисницю. Вже залучили для відповідних переговорів всіх у світі, хто може бути найбільш впливовими посередниками", - заявив глава держави.

Змучені і втомлені, але нескорені і непереможні: подивіться на ці обличчя захисників Маріуполя!Змучені і втомлені, але нескорені і непереможні: подивіться на ці обличчя захисників Маріуполя!Змучені і втомлені, але нескорені і непереможні: подивіться на ці обличчя захисників Маріуполя!Змучені і втомлені, але нескорені і непереможні: подивіться на ці обличчя захисників Маріуполя!

За словами віцепрем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук, є шанс провести евакуацію силами ООН і МКЧХ.

"Ми звернулися до лідерів країн, перш за все, до голів ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - підкреслила Верещук.

Змучені і втомлені, але нескорені і непереможні: подивіться на ці обличчя захисників Маріуполя!Змучені і втомлені, але нескорені і непереможні: подивіться на ці обличчя захисників Маріуполя!Змучені і втомлені, але нескорені і непереможні: подивіться на ці обличчя захисників Маріуполя!Змучені і втомлені, але нескорені і непереможні: подивіться на ці обличчя захисників Маріуполя!

Раніше ми писали про те, що боєць Азова попросив українців не припиняти підтримувати Маріуполь.

А також ми публікували фотографії захисників Маріуполя, які зараз продовжують тримати оборону на "Азовсталь".

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