Как изменятся цены на фрукты и овощи осенью: повлияет карантин и аномальное лето

Цены на овощи и фрукты в Украине после затяжного карантина и аномального лета могут существенно вырасти по сравнению с тем же периодом в 2019 году. Уже с начала лета на украинских рынках наблюдаются сильные ценовые качели. Черешня снова стала "золотой", не дешевеет абрикос, голубика и малина, даже слива для украинцев стала настоящим деликатесом. Виной всему и карантин, и погодные аномалии, на которые был богат 2020 год. Эксперты рассказали, как отразится погода и пандемия на ценах.

По мнению специалистов, стоимость некоторых овощей в Украине уже превышает цены на продукты в Польше.

По этой причине в этом году, когда людям столь необходима витаминизация, украинцам приходится поневоле вычеркивать из рационы ягоды и фрукты. Кроме того, в Украине из-за холодной весны рынок тепличных овощей в стране не радует ценами. За помидоры просят от 25 гривен, за картофель - от 15 гривен за килограмм. В Украине за этот популярнейший овощ приходится заплатить в 2,5 раз дороже, чем в соседней Польше. На более дешевый картофель украинцам рассчитывать не стоит, цитирует издание "Эксперт" слова аналитика.

Эксперты считают, что причиной повышения цен на овощи уже летом - аномально холодная погода весной, которую сменили сильные осадки. Кроме того, по ценам ударили и логистические проблемы из-за продолжительного карантина. Из-за того, что работа транспорта была запрещена, многие украинцы попросту не смогли доехать до своего огорода. Потому осенью не стоит рассчитывать на дешевые овощи. По крайней мере, они явно будут выше, чем в 2019 году.

Еще одна проблема, которая бесспорно повлияет на рынок, - закрытые границы и падение импорта. Так, белорусы не торопятся делиться своим картофелем, чесноком и луком, потому уже сейчас стоит быть готовыми к тому, что цена борщового набора станет дороже примерно в 1,5 раза.

Напомним, что ранее цены на некоторые продукты в Украине выросли в разы.