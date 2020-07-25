Як зміняться ціни на фрукти та овочі восени: вплине карантин і аномальне літо

Ціни на овочі та фрукти в Україні після тривалого карантину та аномального літа можуть істотно вирости в порівнянні з тим же періодом у 2019 році. Вже з початку літа на українських ринках спостерігаються сильні цінові гойдалки. Черешня знову стала "золотою", не дешевшає абрикос, лохина і малина, навіть слива для українців стала справжнім делікатесом. Виною всьому і карантин, і погодні аномалії, на які був багатий на 2020 рік. Експерти розповіли, як відіб'ється погода і пандемія на цінах.

На думку фахівців, вартість деяких овочів в Україні вже перевищує ціни на продукти в Польщі.

З цієї причини в цьому році, коли людям настільки необхідна вітамінізація, українцям доводиться мимоволі викреслювати з раціону ягоди та фрукти. Крім того, в Україні через холодну весну ринок тепличних овочів в країні не радує цінами. За помідори просять від 25 гривень, за картоплю - від 15 гривень за кілограм. В Україні за цей популярний овоч доводиться заплатити у 2,5 раза дорожче, ніж у сусідній Польщі. На більш дешеву картоплю українцям не варто розраховувати, цитує видання "Експерт" слова аналітика.

Експерти вважають, що причиною підвищення цін на овочі вже влітку - аномально холодна погода навесні, яку змінили сильні опади. Крім того, по цінах вдарили й логістичні проблеми через тривалий карантин. Через те, що робота транспорту була заборонена, багато українців просто не змогли доїхати до свого городу. Тому восени не варто розраховувати на дешеві овочі. Принаймні, вони явно будуть вище, ніж у 2019 році.

Ще одна проблема, яка безперечно вплине на ринок, - закриті кордони й падіння імпорту. Так, білоруси не поспішають ділитися своєю картоплею, часником і цибулею, тому вже зараз варто бути готовими до того, що ціна борщового набору стане дорожче приблизно у 1,5 раза.

Нагадаємо, що раніше ціни на деякі продукти в Україні зросли в рази.