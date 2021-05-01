Что изменится в Украине с 1 мая: новые тарифы, правила субсидий и повышение цен

Тарифы на газ

С 1 мая вводятся новые годовые тарифы на газ. Такое решение приняли в НКРЕП. Новая цена будет применяться по умолчанию для всех потребителей в Украине, и действовать она будет с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Все поставщики обязаны сообщить потребителям о новых ценах, которые будут действовать в этот период. Каждая газопоставляющая компания установит свои тарифы для потребителя, но в среднем украинцам придется платить от 7,88 до 9, 99 за один кубометр.

Согласно постановлению НКРЕП, цену на газ поставщики в течение года могут только уменьшать.

Цены на билеты Укрзализныци

С 1 мая тарифы на железнодорожные перевозки снова поднимутся – на 2%. Это повышение плановое и входит в график с марта 2021 года. Как отмечают в Укрзализныце, это не повышение цен, а легкая индексация.

К стоимости проезда пассажиров в общих, плацкартных, купейных вагонах и вагонах класса "люкс" будет ежемесячно применяться коэффициент индексации 1,02.

Новые правила начисления субсидий

Пересмотр субсидий и назначение помощи с 1 мая будет по новым правилам. Изменится сама процедура и выплаты сделают адресными. Часть украинцев могут лишиться помощи, так как для ее назначения начнут проверку многих финансовых операций: наличие депозитов в банках, получение дивидендов от ценных бумаг, кэшбеки за покупки, операции по покупке валюты и ценных металлов, поездки за границу на отдых или по делам.

Как объясняют в Минсоцполитики, такой подход позволит назначать государственную помощь тому, кто на самом деле в ней нуждается.

Предприниматели освобождаются от уплаты налога

В мае физические лица-предприниматели первой группы будут освобождены от ЕСВ на период с 1 по 31 мая 2021 года. В эту группу входят предприниматели, у которых нет наемных работников, и они занимаются розничной торговлей на рынках или оказывают услуги для населения, а годовой доход не должен превышать 1 миллион гривен.

В мае стартует ВНО

Основная сессия внешнего независимого оценивания начнется в конце мая, и выпускники будут сдавать тесты по четырем предметам: