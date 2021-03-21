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Изменить жизнь к лучшему: эти ежедневные привычки мешают нам стать счастливыми

Автор: Анна Шиканова

Изменение жизни в лучшую сторону начинается с позитивного мышления и настроя. И особое значение имеет то, что человек думает, что говорит и как себя ведет. Именно внутренний мир человека является главным ключом к счастью.

Ученые назвали повседневные привычки, о пагубном влиянии которых мы даже не догадываемся. Но именно они мешают нам стать счастливыми, пишет Escapewriters.

Мы переживаем из-за мнения окружающих

К сожалению, многие люди зависят от мнения окружающих и поэтому часто принимают не те решения, которые им бы хотелось. Но нужно помнить о том, что всем угодить не получится. Да и не нужно этого делать. Живите и действуйте так, как считаете нужным. Слушайте свой внутренний голос и не обращайте внимание на то, что думают и хотят другие люди.

Мы постоянно себя критикуем

Представьте, что с вами рядом круглосуточно находится человек, который постоянно напоминает, что у вас есть лишний вес, критикует ваш внешний вид, говорит, что вы не справитесь или не заслуживаете на то, что имеете. Мы часто сами выполняем роль такого человека и это сильно мешает нам стать счастливыми. Сохраняйте с собой хорошие отношения. Поддерживайте себя, а не критикуйте. Сфокусируйтесь на своих сильных сторонах и достижениях и оставайтесь своим самым главным фанатом. Вам в жизни будут попадаться люди, которые не будут уважать ваши достижения. Чтобы они вам не говорили – будьте верны себе.

Мы сильно боимся изменений

Люди часто боятся изменений, и поэтому стараются не рисковать и при этом упускают свои шансы на лучшую жизнь. Но изменений в жизни бояться не стоит, нужно настраивать себя на то, что они приведут к лучшему и это станет понятно только через некоторое время. Не стоит оставаться на месте, лучше двигаться вперед.

Мы живем в ожидании выходных

Люди, которые не получают удовольствия от своей работы, живут лишь в ожидании выходных. Но это может привести к депрессии, плохому настроению, стрессам и другим факторам, которые могут морально просто уничтожить.

Напомним, ранее мы писали о том, что психологи дали советы о том, как дотянуть до весеннего тепла.

А также мы рассказывали о том, как легко справиться с трудностями парам, которые часто ссорятся.

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