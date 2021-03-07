Начните заниматься любовью: психолог дал советы парам, которые часто ссорятся

Ссоры присутствуют в любых отношениях, и специалисты считают, что они не являются опасными. Иногда ссоры возникают на ровном месте или из-за несходства во взглядах и обычно помогает решить проблему откровенный разговор. Однако бывает так, что количество ссор в паре начинает зашкаливает и это ведет к ухудшению отношений и даже разрыву.

Психолог дал 10 советов парам, которые превратились в Тома и Джерри и постоянно ссорятся. Об этом пишет Health Shots.

Делайте паузу

Во время ссоры, когда возрастает агрессия и эмоции, трудно правильно обработать свои мысли и сформулировать то, что вы хотите сказать. Сделайте паузу, перерыв, прежде, чем высказать то, что вы думаете. Это убережет от негатива и позволит вам высказаться более объективно. Самое важное – это позволит не усугубить ситуацию.

Ложиться спать в гневе – нормально

Психологи утверждают, что распространенное мнение о том, что нельзя ложиться спать в гневе – неверное. Иногда нужно разойтись в разные углы дома или даже поспать на отдельных кроватях. Это поможет каждому обдумать ссору и сказанные слова. Такой способ позволяет очистить свои мысли и убедиться, что партнеры готовы продолжить общение в более конструктивной манере.

Ищите юмор

Хорошее чувство юмора в сложных ситуациях очень спасает. А применение юмора в ссорах помогает быстро выйти из конфликта, снизить накал эмоций и даже решить проблему кардинально.

Описывайте свои чувства, а не вините партнера

Чувство правоты иногда ведет к непоправимым последствиям и хочется навязать партнеру свою точку зрения. Однако такой разговор воспринимается как обвинительный и заканчивается поиском виноватых. Это приводит к тому, что партнер уходит в глухую защиту и не слышит ваших слов. В таких ситуациях стоит говорить о своих личных чувствах, а не искать жертву и виноватых.

Избегайте цифровых битв

Любой текст в мессенджерах может быть неправильно истолкован и может ввести в заблуждение, так как он лишен эмоционального подтекста. Как быстрое средство коммуникации, письменные сообщения удобны. А вот для длительного общения и обсуждения проблемы – категорически нет. Если нет возможности поговорить в реале – используйте хотя бы видеочат.

Психолог рассказал, как правильно ссориться, чтобы не разрушить отношения (Фото: freepik.com)

Решайте проблему, которая вас беспокоит

Иногда в романтических отношениях возникает соблазн отмахиваться от мелочей, которые вас беспокоят. Не стоит этого делать. Если вы видите, что ваш партнер делает то, что вас раздражает, скажите об этом. Даже если это банальная мелочь, которую вы считаете глупой, но она вас расстраивает – не молчите!

Примите тот факт, что конфликты неизбежны

Два разных человека под одной крышей или общение в течении долгого времени приводят к неизбежному – ссорам. Если оба партнера отдают себе отчет в том, что это нормально и будут относиться к подобным вещам с долей скепсиса и юмора – то это позволит мелким ссорам и неурядицами пройти сквозь отношения и не нанести вреда.

Говорите "я", а не "ты"

В любой ссоре или выяснении отношений сказать "мне больно" или "я расстроен" вместо "ты виноват" или "это твоя вина" позволит прийти к более продуктивному разговору. Ваш партнер не уйдет в состояние защиты и у вас будет больше шансов быть услышанным. Вам же нужно обсудить проблему и ваши чувства, а не вылить обвинения на другого человека. Такой подход помогает установить более прочное партнерство и здоровые отношения.

Избегайте нападок на характер

Личные оскорбления или использование негативных слов в адрес друг друга – серьезный конфликт. Есть тонкая грань, которую нужно уметь чувствовать и никогда ее не переходить. Иногда бывает трудно вернуться с той точки, где вы начали убивать уважение партнера и свое собственное.

Не стыдитесь обращаться за помощью, чтобы научиться ссориться правильно

Психологи отмечают, что терапия для пар, которые часто ссорятся – не самая плохая идея. Сторонний человек может помочь обоим партнерам понять, откуда берутся проблемы и почему ссоры возникают так часто. Это поможет восстановить связь в паре и создаст безопасное пространство для обоих.