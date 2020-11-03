Как изменить отчество взрослому украинцу: детальная инструкция

В Украине разрешили менять отчество гражданам страны. Закон №2450 был принят на заседании Верховной Рады 3 ноября и его поддержали 259 народных депутатов. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года. В документе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о праве физического лица на смену отчества" четко указали, какие категории имеют право сменить данные в своих документах.

Так, согласно закону, сменить отчество могут:

1. Физическое лицо, которое достигло шестнадцати лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию и собственное имя и (или) отчество.

2. Физическое лицо, которое достигло четырнадцати лет, имеет право изменить свою фамилию и собственное имя, и отчество с согласия родителей.

В законе указано, что в случае возражения одним из родителей относительно изменения отчества ребенка, спор между ними относительно такого изменения может решаться органом опеки и попечительства.

При разрешении спора принимаются во внимание выполнение родителями своих обязанностей в отношении ребенка, а также другие обстоятельства, которые удостоверяют соответствие изменения отчества интересам ребенка.

Как изменить отчество?

Государственная регистрация изменений осуществляется по заявлению физического лица в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния по месту регистрации заявителя. Нужно написать заявление и приложить к нему необходимые документы.

Какие нужны документы?

Паспорт гражданина Украины (для тех граждан, которые достигли 16 лет)

Свидетельство о рождении

Свидетельство о браке (Если заявитель состоит в браке)

Свидетельство о расторжении брака (Если брак расторгнут)

Свидетельство о рождении детей (несовершеннолетних)

Свидетельство об изменении имени заявителя, отца или матери, если оно ранее было изменено

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Квитанция об уплате госпошлины и за составление заявления о внесении изменений в акты гражданского состояния

Кому могут отказать?

Если заявитель находится под следствием, судом, административным надзором

У заявителя есть судимость, которая не погашена или не снята в установленном законе порядке

Существует официальное обращение правоохранительных органов иностранных государств об объявлении розыска заявителя

Подача заявителем неправдивых сведений о себе

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