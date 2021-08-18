Водка по 2,20 и аренда "однушки" за 25 грн: как изменились цены и зарплаты за 30 лет Независимости

Собственная валюта и курс доллара

11 мая 1991 года Верховная Рада проголосовала за введение национальной валюты. Именно эта дата является рождением гривны. Однако работа над созданием собственной валюты длилась довольно долго и в 1992 году у нас сначала появились купоны многоразового использования. Это помогло смягчить удар инфляции.

В это же время первые гривны номиналом в "2", "5" и "10" были напечатаны в Канаде, но потом разработка гривны снова встала на паузу. Купюры "50" и "100" гривен изготовили в Великобритании. Но все это время в обиходе были купоны-карбованцы. Их усовершенствовали, на них появилась защита, номера и серии, а потом и герб Украины.

25 августа 1996 года президент Леонид Кучма подписал указ о введении гривны со 2 сентября. Курс на тот момент был просто шокирующим: за 100 тысяч купоно-карбованцев давали всего 1 гривну.

Максимальный номинал гривны в 1996 году был 100 гривен. Купюры в 200 или 500 гривен даже печатать не стали. За 100 гривен в 1996 году можно было выручить 60$. Изначально гривна была крепкой валютой и ее официальный курс к доллару составлял 1,8.

Фото: Владимирский рынок (Сергей Ристенко)

В 1998 году гривна пережила первую девальвацию и обесценилась почти в три раза. Курс вырос и за один доллар давали 5 гривен. Такой курс в Украине держался довольно долго – почти 10 лет.

Но в 2008 году гривна снова рухнула – в этот раз из-за глобального финансового кризиса. Курс гривны упал с 5,1 до 8 гривен за доллар. На этой отметке гривна продержалась до 2014 года и снова покатилась вниз.

Сначала курс рухнул до 10 гривен за доллар, потом до 15-16 гривен за один доллар, а потом Нацбанк Украины отказался от фиксированного курса, который действовал с 1996 года и в начале 2015 года курс гривны упал до исторического минимума – 30 гривен за один доллар.

После этого курс национальной валюты начал укрепляться. В начале 2016 года стоимость одного доллара замерла на отметке 24 гривен. К августу того же года – на отметке 26 гривен. И с тех пор стоимость доллара колеблется в среднем от 25 до 28 гривен.

А как менялись зарплаты в Украине?

В 1997 году минимальная зарплата в Украине составляла 15 гривен. В 2001 году она поднялась до 118 гривен. В 2004 году – более 200 гривен. В 2012 – уже более тысячи гривен и до 2015 года эта цифра сильно не менялась и держалась на отметке 1218 гривен. В 2017 году минимальная зарплата начала расти и поднялась до 3200 гривен, в 2019 – до 4173 гривен. В 2020 году минималка поднялась до 5 тысяч гривен, а уже в 2021 году указом президента минимальную зарплату начали повышать поэтапно. Сейчас она составляет 6000 гривен. С декабря ожидается повышение до 6500 гривен.

Фото: Рынок в Одессе (Йозеф Куделка)

Стоит отметить, что эти цифры существенно отличались от установленного законом прожиточного минимума. В 2000 году он составлял всего 270 гривен. Эта цифра росла ежегодно по несколько раз, но отметку в тысячу гривен смогла преодолеть в 2012 году. В 2019 году минимальный прожиточный минимум составил 2027 гривен. С 1 июля 2021 года – 2294 гривен, в декабре запланировано еще одно повышение – до 2393 гривен.

Сколько стоили продукты

В 1996 году в Украине можно было купить за 1 гривну килограмм моркови или литр молока. Килограмм вареной колбасы стоил почти 5 гривен. А цена батона – 50 копеек. Пачка масла стоила гривну, на 10 копеек больше – пол-литра сметаны. За килограмм мяса нужно было отдать 4 гривны, а за бутылку водки – 2,20 гривны. Коммунальные услуги за однокомнатную квартиру обходились в сумму 20-25 гривен. Литр подсолнечного масла стоил 1,8 гривны, килограмм картошки – около 30 копеек. Килограмм гречки – 60 копеек, сахара – 70 копеек.

Цена обычной мужской футболки – 10 гривен, за эту же сумму можно было заправить машину литров на 17. Стоит отметить, что средняя зарплата в Украине в 1996 году была около 130 гривен (почти 73 доллара)

В 2004 году средняя зарплата в Украине составила 590 гривен. Килограмм свинины стоил 21 гривну, бутылка водки – около 9 гривен. Купейный билет на поезд – 70-90 гривен. Зимние ботинки – 350-400 гривен. Литр бензина -2,2 гривны.

Фото: Рынок в Ужгороде (Йозеф Куделка)

В 2010 году средняя зарплата выросла до 2300 гривен. Литр бензина подорожал до 8 гривен, килограмм мяса до 45 гривен, бутылка водки до 24 гривен. Одежда, билеты на транспорт и цены на основные продукты – выросли практически в два раза.

Средняя зарплата в Украине в 2021 году составляет по данным за июнь – 14313 гривен. Килограмм мяса стоит от 130-150 гривен. Литр бензина – около 30 гривен. Бутылка водки – 93 гривны, батон – от 15 гривен. Килограмм гречки – 42 гривны. Вареная колбаса за один килограмм – от 110 гривен.

В цене за последний год сильно влетели молочные продукты, яйца, подсолнечное масло. Но самой большой нагрузкой на бюджет украинцев легли другие траты – оплата коммунальных услуг, проезд в транспорте, лекарства.

К примеру, счета за небольшую двухкомнатную квартиру, без льгот и субсидий, даже в летнее время превышают 1500-1700 гривен. Зимой в большинстве городов Украины приходится отдавать на оплату коммунальных услуг свыше 3000 гривен.

И если в 1996 году на 20 гривен в супермаркете можно было набрать два пакета продуктов и этого хватало обычной семье на неделю, то сейчас это невозможно сделать ни на 500 гривен, ни зачастую даже на одну тысячу.

И это при том, что в 1996 году средняя зарплата украинца составляла 75-80 долларов, а сейчас около 550 долларов.