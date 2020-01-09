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Крушение самолета МАУ в Иране: в сеть попали новые видео трагедии

STYLERЖизнь    09.01.2020 - 12:00
Крушение самолета МАУ в Иране: в сеть попали новые видео трагедии
Авиакатастрофа МАУ в Иране (Коллаж РБК-Украина)

Местные жители разместили в сети новые видеозаписи авиакатастрофы возле Тегерана

Авиалайнер МАУ потерпел крушение 8 января в окрестностях Тегерана, Иран. На борту самолета было 165 пассажиров и 9 человек экипажа. Как сообщили в предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана, украинский борт загорелся после того, как набрал высоту и попытался вернуться в аэропорт. Взрыв произошел после того, как самолет столкнулся с землей.

Также отмечается, что экипаж самолета не сообщал о каких-либо необычных обстоятельствах во время полета.

По словам главы организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, у пилотов самолета не было связи с командно-диспетчерским пунктом.

"Сразу после взлета самолета с взлетно-посадочной полосы аэропорта имени имама Хомейни беспроводная связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась", - сообщил он.

Видео трагедии записали на камеры местные жители и опубликовали их в социальных сетях. По данным видеозаписей можно заметить, что самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ рейса 752 "Тегеран - Киев" взлетел из аэропорта Имама Хомейни и буквально через несколько минут рухнул в окрестностях Тегерана.

На кадрах видео видно темную улицу, которую резко освещает свет, а после этого начинают падать горящие обломки самолета.

Еще несколько видео можно посмотреть тут.

В авиакатастрофе в Иране погибло 11 граждан Украины – 9 членов экипажа и 2 пассажира. Кроме того, на борту находились граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Британии.

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