Измена с пристрастием: вот откуда слухи о Уильяме и Кейт и почему #PrinceOfPegging взорвал сеть

Наверняка многие, интересующиеся жизнью членов британской монаршей семьи, обратили внимание на фотожабы и мэмы в Twitter, подписанные в постах #PrinceWilliamAffair и #PrinceOfPegging. Возникли они и набрали широкую популярность на фоне слухов об очередном разладе между Уильямом и Кейт.

Как обращает внимание Cosmopolitan, героиней истории также является маркиза Чамли Роуз Ханбери, которую западные СМИ еще в 2019 году называли любовницей принца.

Экс-модель и светская львица была раньше лучшей подругой Кейт Миддлтон, до возникновения слухов, что к этой аристократке "налево" и ходит ее благоверный.

Роуз Ханбери (фото: Getty Images)

Рассказало о романе принца Уильяма и маркизы Ханбери весной 2019 года американское издание In Touch со ссылкой на собственные источники. А британский таблоид The Sun позже утверждал, что герцогиня потребовала от мужа вычеркнуть "разлучницу" из круга общения их семьи.

Кейт Миддлтон раздувать скандал не стала, Букингемский дворец хранил молчание и открещивался от интрижки принца, и позже все затихло. Так, по данным US Magazine, супруги преодолели тяжелый период своего брака, проанализировали свои отношения и оставили все обиды позади.

Кейт Миддлтон и принц Уильям помирились, официально и не ссорившись (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Роуз, кстати, замужем, и вместе с мужем кинорежиссером Дэвидом Роксэвиджем воспитывает троих детей. Маркиза тоже признавалась, что скандал, поднятый в СМИ, стал для нее настоящим испытанием.

По факту, ничего в истории с изменами не было подтверждено публично, а по словам королевского репортера Daily Mail Ричарда Кея, все это - фейки, и "обидные слухи о последствиях просто ложны". Так все и затихло... до сегодняшнего дня.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

Сейчас популярный Instagram-аккаунт DeuxMoi, который публикует сплетни о знаменитостях, опять же со ссылкой на некого информатора, сообщил об "рассекречивании" внебрачной связи члена британской королевской семьи, и что причиной этого романа является "привязанность королевской семьи к пеггингу".

Также инсайдер в сети уточнил, якобы королевич имеет страсть в этому виду сексуальной практики, при котором женщина использует фаллоимитатор или страпон, чтобы удовлетворить мужчину, что и делает любовница члена монаршей семьи.

Вот откуда растут ноги у хэштега #princeofpegging и большой популярности его в Твиттере.

При этом стоит обратить внимание, что:

само сообщение могло быть ложным, ведь никакие доказательства не указываются, история могла относиться другого члена королевской семьи, а не принца Уильяма.

Но у интернета свои правила и особенности - очевидно, что пользователи сети решили сосредоточиться именно на герцоге Кембриджском, вероятно, как раз из-за прошлых недоказанных слухов о романе с маркизой Роуз.

Фото: скриншоты (twitter.com)