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Знущалася над кошеням: в Харкові бабуся дивним чином веселила онуку

STYLERЖиття    06.12.2019 - 22:50
Знущалася над кошеням: в Харкові бабуся дивним чином веселила онуку
Знущання над тваринами (фото: pixabay.com)

У Харкові бабуся знущалася над маленьким кошеням

Знущання над тваринами сталося в Харкові. Літня жінка вибрала дивний спосіб для розваги своєї внучки. Бабуся взяла маленьке кошеня і почала його смикати і сильно крутити. При цьому внучка все знімала на відео і сміялася.

Пізніше жінка вирішила викласти відео з кошеням і бабусею в мережу. Дане відео потрапило в поле зору поліції і правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами.

У кіберполіції розповіли про те, що всі учасники відеозапису встановлені. Крім того, за словами правоохоронців, з кошеням все в порядку.

Варто зазначити, що стаття за жорстоке поводження з тваринами передбачає покарання у вигляді арешту до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, що в Дніпрі гицель перерізав горло своєму собаці на очах у дітей. Чоловік у стані алкогольного сп'яніння побив свою собаку, а потім вдарив її ножем. Після цього він закинув поранену тварину на плечі і поніс у двір.

Там він перерізав собаці горло. У бідної тварини виявилася пошкоджена трахея. Жителі сусідніх будинків викликали поліцію і написали на неадекватного чоловіка відповідну заяву.

У ветеринарній клініці собаці надали першу медичну допомогу і в той же день прооперували.

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