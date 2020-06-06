Избыток углеводов может вызвать сбой в организме: первые признаки нарушений

Углеводы в рационе питания человека играют важную роль, так как являются источником энергии для организма. Углеводами насыщены многие продукты и переизбыток может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Перенасыщение организма углеводами может привести к повышению холестерина, появлению лишнего веса, прыщам, разбалансировке работы пищеварения. Какие признаки указывают на то, что нужно пересмотреть количество углеводов в организме, сообщает издание OBOZREVATEL.

Чувство усталости. Если после еды хочется подремать, то это может быть связано с углеводами. Они повышают уровень сахара в крови и приводят к ощущению вялости.

Постоянная жажда. Постоянное желание пить не всегда связано с нехваткой жидкости в организме. Пища с высоким уровнем углеводов повышает уровень сахара в крови, что приводит к чувству жажды и частому мочеиспусканию.

Головные боли и мигрени. Такие продукты, как белый хлеб и макароны в ежедневном рационе могут повысить уровень углеводов выше нормы, а это приведет к частым головным болям.

Нарушение пищеварения. Хлеб, картофель, рис – все эти продукты богаты углеводами и их постоянное употребление может вызвать плохую работу пищеварительного тракта и спровоцировать запоры. Также углеводы могут вызывать вздутие живота и боли.

Перепады настроения. Скачки сахара после употребления в пищу большого количества углеводов, ведут к резкому подъему энергии, а потом к резкому спаду. Из-за этого возможны эмоциональные качели и раздражительность. Не исключена даже депрессия.

Чувство голода. Продукты с большим количеством белка и полезных жиров перевариваются дольше, а значит человек чувствует себя сытым более продолжительное время. А вот углеводы содержат в себе пустые калории, и продукты с ними быстрее метаболизируются в глюкозу, а это ускоряет пищеварение.

Проблемы со снижением веса. Если в процессе похудения не помогают тренировки и рацион, внимательно изучите свое меню – возможно там слишком много продуктов с углеводами, которые не дают избавиться от лишнего веса.

Высокое содержание сахара в крови. Постоянное употребление продуктов с большим количеством углеводов приводит к повышению сахара в крови и создает несбалансированный уровень глюкозы и инсулина.

Прыщи. Повышение уровня инсулина в организме стимулирует выработку сальных желез. А инсулин чаще всего повышается из-за продуктов с высоким содержанием углеводов.

Проблемы с зубами. Чрезмерное употребление сахара увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также вызывает проблемы с зубами.

Проблемы с памятью. Из-за большого количества продуктов с углеводами в рационе может возникнуть "мозговой туман". Мозг перегружен большим количеством инсулина, который выделяет организм, а это приводит к нарушениям памяти и мышления.

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