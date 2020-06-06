Надлишок вуглеводів може викликати збій в організмі: перші ознаки порушень

Вуглеводи в раціоні харчування людини відіграють важливу роль, оскільки є джерелом енергії для організму. Насичені вуглеводами багато продуктів і надлишок може привести до серйозних проблем зі здоров'ям.

Перенасичення організму вуглеводами може призвести до підвищення холестерину, появі зайвої ваги, прищів, розбалансування роботи травлення. Які ознаки вказують на те, що потрібно переглянути кількість вуглеводів в організмі, повідомляє видання OBOZREVATEL.

Відчуття втоми. Якщо після їжі хочеться подрімати, то це може бути пов'язано з вуглеводами. Вони підвищують рівень цукру в крові та приводять до відчуття млявості.

Постійна спрага. Постійне бажання пити не завжди пов'язана з нестачею рідини в організмі. Їжа з високим рівнем вуглеводів підвищує рівень цукру в крові, що призводить до відчуття спраги та частого сечовипускання.

Головні болі та мігрені. Такі продукти, як білий хліб і макарони в щоденному раціоні можуть підвищити рівень вуглеводів вище норми, а це призведе до частих головних болів.

Порушення травлення. Хліб, картопля, рис – всі ці продукти багаті вуглеводами та їх постійне вживання може викликати погану роботу травного тракту і спровокувати запори. Також вуглеводи можуть викликати здуття живота і болі.

Перепади настрою. Скакання цукру після вживання в їжу великої кількості вуглеводів, ведуть до різкого підйому енергії, а потім до різкого спаду. Через це можливі емоційні гойдалки та дратівливість. Не виключена навіть депресія.

Почуття голоду. Продукти з великою кількістю білка і корисних жирів перетравлюються довше, а значить, людина відчуває себе ситою більш тривалий час. А ось вуглеводи містять у собі порожні калорії, і продукти з ними швидше метаболізуються в глюкозу, а це прискорює травлення.

Проблеми зі зниженням ваги. Якщо в процесі схуднення не допомагають тренування і раціон, уважно вивчіть своє меню – можливо там занадто багато продуктів з вуглеводами, які не дають позбавитися від зайвої ваги.

Високий вміст цукру в крові. Постійне вживання продуктів з великою кількістю вуглеводів призводить до підвищення цукру в крові та створює незбалансований рівень глюкози та інсуліну.

Прищі. Підвищення рівня інсуліну в організмі стимулює секрецію сальних залоз. А інсулін найчастіше підвищується через продукти з високим вмістом вуглеводів.

Проблеми з зубами. Надмірне вживання цукру збільшує ризик серцево-судинних захворювань, а також викликає проблеми з зубами.

Проблеми з пам'яттю. Через велику кількість продуктів з вуглеводами в раціоні може виникнути "мозковий туман". Мозок перевантажений великою кількістю інсуліну, який виділяє організм, а це призводить до порушень пам'яті та мислення.

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