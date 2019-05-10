Избыток убивает: Супрун рассказала, какой продукт в рационе украинцев самый опасный

Уляна Супрун рассказала, что самый опасный продукт – это соль, так как ее избыток в рационе убивает в мире больше людей, чем курение и высокое давление. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Супрун отметила, что человек ежедневно употребляет большое количество соли и даже этого не замечает. Чрезмерное потребление соли с едой убивает намного быстрее, чем курение или высокое давление.

Она объяснила, что суточная норма соли для взрослого здорового человека – 6 грамм. Это коло одной чайной ложки. Обычно эту норму превышают вдвое. Норма для детей еще меньше: от года до трех – 2 грамма, от 4 до 6 лет – 3 грамма, от 7 до 10 лет – 5 грамм.

Она дала рекомендации о том, как сократить количество потребление соли и сделать свою пищу более полезной и вкусной:

Ешьте домашнюю еду и будьте осторожны с фаст-фудом. Сэндвичи из ресторанов и другие закуски могут содержать почти дневную норму соли, особенно ее много в хот-догах, спагетти с соусом, копченом мясе и блюдах с кетчупом. Если вы съели что-то из этого, то следите за своим рационом в течении дня и постарайтесь избегать соленой пищи.

Высокое содержание соли может быть в продуктах, которые не кажутся солеными на вкус. К примеру, это маффины, энергетики, спортивные напитки или зерновые завтраки. Внимательно читайте содержание этих продуктов на этикетках. Если соль или натрий указаны в начале – их там много. Советуем отказаться от таких продуктов.

В блюдах из ресторана также может быть высокое содержание соли, о котором мы вряд ли узнаем. Поэтому лучше готовьте дома или отдавайте предпочтение заведениям, которые подают блюда после минимальной обработки.

Ешьте больше овощей и фруктов, ешьте свежие овощи. Заполните половину своей тарелки фруктами и овощами. Нашему организму требуется больше калия, чем натрия. Фрукты и овощи хорошо удовлетворяют эту потребность.

Полуфабрикаты или уже готовые блюда содержат гораздо больше соли, чем их ингредиенты. Проверяйте этикетки и выбирайте продукты, содержащие не более 300 мг соли на порцию.

Вы также можете быть удивлены, что есть продукты, которые содержат много натрия, но не имеют соли в составе. Это потому, что они содержат другие формы натрия, например, глутамат натрия, цират натрия или питьевую соду (гидрокарбонат натрия).

Покупайте свежие продукты на рынках у фермеров или в местных маркетах, не забывайте о сезонности. Сравнивайте продукты и товары разных производителей. Один и тот же товар разных брендов может содержать разное количество соли. Особенно это касается копченого мяса, снеков, сыров и выпечки.

Избыток соли в рационе может убить (pixabay.com)

Постепенно поощряйте себя к изменениям. Начните с уменьшения порций - так вы автоматически уменьшите и количество калорий, и количество соли. Можно руководствоваться довольно простым правилом: чем больше в пище калорий, тем больше в ней соли.

Тренируйте свои пищевые рецепторы. Исследования показывают, что мы можем менять свои пищевые привычки, следовательно, и приучить себя наслаждаться несоленой пищей. Попробуйте миксовать блюда со своим привычным количеством соли и уменьшенным. Со временем вы перестанете замечать разницу. Наши вкусовые рецепторы почти не способны различить уменьшения соли на четверть.

Избавиться от соли и одновременно придать блюдам новые вкусы помогут специи, сухие и свежие травы, чеснок, имбирь, цитрусовые, вино и уксус.

Также лучше употреблять йодированную соль, поскольку у многих украинцев наблюдается умеренный дефицит йода. Уменьшая количество натрия в блюдах, можно столкнуться с тем, что соль и традиционные жиры, которые нужны нашему организму, почти неразделимы. Решение - выбирать растительные жиры. В помощь авокадо, орехи и соя.

Будьте внимательны и не солите блюда дважды. Если во время приготовления блюда добавляете в нее соленые ингредиенты, можно не солить собственно само блюдо дополнительно. Это прежде всего касается домашних соусов и консервации.

Традиционные продукты с высоким содержанием соли заменяйте более полезными альтернативами. Вместо бульонных кубиков готовьте домашний бульон, замените белый хлеб на цельнозерновой, готовые соленые приправы и соусы замените приготовленными собственноручно.

Ознакомьтесь с новыми кулинарными техниками и кухнями других стран. Возможно, вы сможете найти идеи приготовления фруктов, овощей и других полезных продуктов, но по экзотическим рецептам, которые помогут раскрыть вкусы продуктов и без соли.

Супрун рассказала, как употреблять меньше соли (facebook.com/ulanasuprun)

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