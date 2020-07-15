Избивали на камеру: украинца спасли после пяти лет рабства в России

Украинец Сергей Кравченко пять лет находился в рабстве в Опочке Псковской области. Он является уроженцем Днепропетровской области и часто ездил в Россию на заработки, но однажды он попался в руки Артура Козловского, которого называют "цыганским бароном".

Пять лет назад 37-летний Сергей оказался в городе Опочка, где пытался найти работу и встретил мужчину, который предложил работу по хозяйству в доме за хорошую плату. В результате у мужчины забрали документы и сделали трудовым рабом. Об этом сообщает общественная организация "Альтернатива", которая помогла спасти украинца, на своей странице в Facebook.

Сергей Кравченко (фото: facebook.com/ru.alternative.help)

Каждый раз, когда он пытался убегать, его возвращали обратно и избивали. Местные жители знали, что Сергея держат в рабстве, но ничего не предпринимали, потому что боялись 50-летнего Артура Козловского. Скорее всего, у него есть связи с местной полицией.

Сергей часто видел, как к этому "барону" приезжали в гости местный прокурор и сотрудник уголовного розыска. Они вместе выпивали и прекрасно знали о том, что Сергея держат в рабстве. Он просил несколько раз помощи у соседей, но никто ему не помог.

Артур Козловский (фото: facebook.com/ru.alternative.help)

Однажды, когда Сергей совершил очередную попытку бегства, его поймали, вывезли в лес и избивали. При этом дочь "барона" снимала на видео, как брат и отец издеваются над Сергеем. Еще один его несовершеннолетний сын спокойно разъезжает на машине, которую подарил ему отец. Дом Артура Козловского сильно отличается от всех домов на этой улице.

Также Сергей рассказывал, что однажды, когда его заставили мыть машину, он увидел два больших пакета с каким-то порошком, спрятанные под сиденьем. Сейчас общественная организация занимается восстановлением документов украинца.

Дом, в котором удерживали Сергея (фото: severreal.org)

В интервью "Север.Реалии" Сергей рассказал, что изначально Козловский обещал платить 10 тысяч рублей (3 825 гривен) в месяц, а также предоставлять еду и жилье. Но в итоге иногда давал только 50 рублей (19 гривен) на сигареты и плохую еду.

За эти деньги Сергей убирался во дворе, отвечал за скотину, праздничные шашлыки и работал швейцаром. Так же ему нужно было открывать ворота ночами: приезжали с гуляний дети и гости семьи.

Кравченко прожил в кочегарке у Козловского пять лет и снова решился бежать, когда понял, больше так не может. Ему помогли жители соседнего района, которые связались с организацией "Альтернатива".

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