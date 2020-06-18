ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Избивал и сжег квартиру: Полякова призналась, что стала жертвой насилия

STYLERЖизнь    18.06.2020 - 18:51
Избивал и сжег квартиру: Полякова призналась, что стала жертвой насилия
Оля Полякова (Фото: facebook.com/polyakovamusic)

Оля Полякова откровенно рассказала о том, что пережила насилие и побои

Оля Полякова призналась, что в юности стала жертвой домашнего насилия. У нее был роман с влиятельным парнем, который сейчас стал политиком в Виннице. Молодой человек ее регулярно избивал, сжег ее квартиру и даже нанял парней, которые ее избили после того, как она порвала с ним отношения.

Как рассказала украинская певица, ей было 17 лет, когда она столкнулась с домашним насилием. Ее бойфренд регулярно ее избивал и издевался. Когда Полякова решила покончить с такими отношениями, он сжег ее квартиру, а потом нанял парней, которые ее избили.

"Он избивал меня периодически. А когда я его бросила, он мало того, что поджег мне квартиру, так еще и нанял своих друзей. Они меня подловили под ночным клубом и избили до полуобморочного состояния, до рассечения брови. Это было ужасно – возникли серьезные проблемы, в том числе и со слухом... Мне было 17 лет, и было уголовное дело. Сегодня этот человек политик в Виннице", - призналась артистка в программе "Экзамен с Машей Ефросининой".

Оля Полякова сделала признание о домашнем насилии

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Оля Полякова шокировала признанием об отношениях с дочерью.

А также писали о том, что Оля Полякова поддержала артистов, скрывающих секс-ориентацию.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины Оля Поляковапреступления
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь