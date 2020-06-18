Избивал и сжег квартиру: Полякова призналась, что стала жертвой насилия

Оля Полякова (Фото: facebook.com/polyakovamusic)

Оля Полякова откровенно рассказала о том, что пережила насилие и побои

Оля Полякова призналась, что в юности стала жертвой домашнего насилия. У нее был роман с влиятельным парнем, который сейчас стал политиком в Виннице. Молодой человек ее регулярно избивал, сжег ее квартиру и даже нанял парней, которые ее избили после того, как она порвала с ним отношения.

Как рассказала украинская певица, ей было 17 лет, когда она столкнулась с домашним насилием. Ее бойфренд регулярно ее избивал и издевался. Когда Полякова решила покончить с такими отношениями, он сжег ее квартиру, а потом нанял парней, которые ее избили.

"Он избивал меня периодически. А когда я его бросила, он мало того, что поджег мне квартиру, так еще и нанял своих друзей. Они меня подловили под ночным клубом и избили до полуобморочного состояния, до рассечения брови. Это было ужасно – возникли серьезные проблемы, в том числе и со слухом... Мне было 17 лет, и было уголовное дело. Сегодня этот человек политик в Виннице", - призналась артистка в программе "Экзамен с Машей Ефросининой".

Оля Полякова сделала признание о домашнем насилии

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Оля Полякова шокировала признанием об отношениях с дочерью.

А также писали о том, что Оля Полякова поддержала артистов, скрывающих секс-ориентацию.

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Автор: Анна Шиканова