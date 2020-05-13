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Машку я била когда-то: Оля Полякова шокировала признанием об отношениях с дочерью

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.05.2020 - 10:58
Машку я била когда-то: Оля Полякова шокировала признанием об отношениях с дочерью
Фото: Оля Полякова с дочкой Машей (instagram.com/polyakovamusic)

После появления младшей дочери певица перестала прибегать к рукоприкладству

Оля Полякова активно развлекает своих поклонников на карантине - певица часто проводит прямые эфиры со звездными гостями. Нередко эти беседы получаются весьма откровенными, причем с обеих сторон - так, недавно "Королева ночи" проговорилась о громком скандале со Светланой Лободой. А во время разговора по душам с актрисой Ольгой Сумской и игры "Правда или действие" артистка призналась, что раньше поднимала руку на старшую дочь Машу.

По словам Оли, сейчас она больше так не делает.

"Я мать непоследовательная, каюсь, и поэтому Алиса у меня такая балованная. С Машей работала манипуляция, с ней работал шантаж и рукоприкладство: ей можно было дать по башке, и она приходила в себя. Машку я била когда-то, больше не бью", - рассказала Полякова.

По словам певицы, поднимать руку на детей она отучилась благодаря темпераментному характеру младшей дочки, 9-летней Алисы. Маше же сейчас уже 15 лет и она маму простила.

"Когда родилась Алиса, я поняла: то, что работало с Машей, с этой вообще не работает. Эту нельзя было ударить: если бы я ее ударила, она ушла бы из дому навсегда. Это такой ребенок. Если Маша меня могла простить, то эта меня не простит никогда. И я поняла, что если могу не бить одну, то могу не бить и вторую", - сказала Оля.

Машку я била когда-то: Оля Полякова шокировала признанием об отношениях с дочерью

Фото: Оля Полякова с дочерьми (instagram.com/polyakovamusic)

Звезда призналась, что вынесла из всего этого урок для себя.

"Я больше никогда не бью детей. Я вообще считаю, что наши дети нам даются, чтобы как-то нас учить быть матерями", - подытожила Полякова.

Напомним, Оля Полякова поделилась важнейшим правилом "вечной" молодости и красоты.

Теги Новости Украины Оля Поляковадочь
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