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Оля Полякова поддержала артистов, скрывающих секс-ориентацию: пусть будут такими

Lite » Стиль жизни 22.05.2020 - 14:32
Оля Полякова поддержала артистов, скрывающих секс-ориентацию: пусть будут такими
Оля Полякова поддержала секс-меньшинства (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Украинская звезда встала на защиту тех людей, которые не могут сделать камин-аут

Оля Полякова решила заступиться за звезд украинского шоу-бизнеса, которые скрывают свою сексуальную ориентацию. Об этом певица рассказала в своем шоу в соцсети под названием "Правда или действие". Артистка сообщила, что мечтает, чтобы в нашей стране была атмосфера свободы и люди могли бы признаваться в однополой любви без осуждения.

"Я думаю, что это очень нужно. Каждый человек должен быть свободен в вероисповеданиях, выборе политической позиции и ориентации. Мне бы очень хотелось, чтобы в нашей стране сложились такие условия, чтобы этим людям не приходилось скрываться, - сказала она. - Они вынуждены вести двойную жизнь. Они вынуждены покупать романы, которыми прикрываются, фотографии, выдумывать все эти истории. И они не могут жить обычной жизнью, взять своего парня, обнять и сказать: "Я его люблю, хочу с ним быть счастливым". Не могут ходить в дискотеку, танцевать, открываться, ездить к друзьям", - рассказала Оля Полякова.

Певица пришла с Потапом ко мнению, что если эти люди сознаются в своей ориентации, они не соберут полных залов.

"Это взрослые люди, пусть будут такими, какими хотят. Люди, которые мне говорят: "Вот, ты еще педофилов оправдай!" - вы что, больные? Ребенок не может выбрать, это преступление! А любовь между однополыми взрослыми - это их выбор", - сказала звезда.

Как мы ранее писали, Оля Полякова вызвала восторг в сети стильной фотосессией с дочками Машей и Алисой.

Автор: Мария Соловей

Теги Новости Украины Оля Полякова
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