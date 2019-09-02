Избили в мэрии: под Киевом секретарь горсовета напал на переселенца (видео)

В Бориспольском городском совете секретарь мэрии Ярослав Годунок избил общественного активиста и переселенца из Луганска Игоря Петровскиса. Пострадавший рассказал об инциденте, находясь на больничной койке. Видеообращение он выложил на своей странице в Facebook.

Петровскис обратился к Владимиру Зеленскому, Арсену Авакову и СБУ с просьбой не оставлять этот инцидент без внимания. Потерпевший рассказал, что Годунок напал на него сзади и бил головой об пол на глазах у его сына.

Секретарь горсовета избил переселенца (видео: facebook.com/Игорь Петровскис)

Кроме того, нападавший кричал, что Борисполь - это его город и приезжим в нем не место.

Стоит отметить, что полиция узнала об этом происшествии из социальных сетей. В данное время правоохранители выясняют все детали инцидента.

Секретарь горсовета избил переселенца (видео: facebook.com/Бориспіль для всіх)

По данному факту полиция начала уголовное производство по ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Следователи подали ходатайство в суд, чтобы получить временный доступ к медицинской документации. Дальше будет судебно-медицинская экспертиза. Она будет назначена после выздоровления потерпевшего и определит тяжесть нанесенных телесных повреждений.

Готовится проект подозрения для дальнейшего направления в прокуратуру области и объявления подозрения нападавщему.

Напомним, что на бывшего военного набросились в центре столицы на Михайловской площади и избили его.

Ранее сообщалось о том, что в Хмельницком арестовали блогера, снявшего на видео избиение ветерана АТО.