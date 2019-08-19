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В Хмельницком арестовали блогера, снявшего на видео избиение ветерана АТО

Новости » Общество    19.08.2019 - 14:22
В Хмельницком арестовали блогера, снявшего на видео избиение ветерана АТО
Фото: блогер Артур Сороченко (facebook.com/mvs.gov.ua)

Блогеру назначили залог в размере 40 тысяч гривен

В Хмельницком арестовали блогера из Бердичева Артура Сороченко, который снял на видео свои издевательства над ветераном АТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства внутренних дел.

Указано, что скандального блогера задержали в Николаеве и доставили в Хмельницкий.

В Хмельницком арестовали блогера, снявшего на видео избиение ветерана АТО

"В качестве меры пресечения Хмельницкий горрайонный суд избрал блогеру содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 40 140 гривен", - отметили в МВД.

Напомним, Сороченко задержали в Николаеве и доставили в Хмельницкий.

Подчеркнем, Сороченко в июле избил ветерана АТО после слов о том, что РФ воюет против Украины на Донбассе. После публикации в сети соответствующего видео в обществе поднялась волна возмущения. С пострадавшим демобилизованным бойцом встретились правоохранители и он написал заявление о нападении, после чего полиция стала разыскивать блогера. Сороченко скрылся: уехал из Хмельницкого в Николаев. 17 августа его задержали полицейские.

Отметим, что блогер ранее уже был судим за кражу и незаконное владение оружием. Также в сети рассказали, что мужчина за деньги показывал в своих блогах, как нападал на людей и избивал их - часто он издевался над бездомными, которые не могут себя защитить.

Добавим, что в интернете можно встретить немало видео, на которых Сороченко избивает людей и угрожает им расправой.

Также мужчина грозился убивать ветеранов, которые защищают Украину от оккупантов на Донбассе, заявлял о намерении расправиться с из женами, а затем грозился изнасиловать народного депутата Антона Геращенко.

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