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Побили дівчинку-підлітка, а потім і матір: деталі події в Бердичеві

STYLERЖиття    01.10.2019 - 17:44
Побили дівчинку-підлітка, а потім і матір: деталі події в Бердичеві
В Бердичеві натовп підлітків побив дівчинку і її матір (Колаж РБК-Україна)

Одна з призвідниць побиття - дочка співробітниці Бердичівського відділу поліції

У Бердичеві Житомирської області 15-річна учениця одного з профтехучилищ потрапила у вкрай неприємну ситуацію. Її побив натовп підлітків, а мамі, яка кинулася захищати, також наставили синців. Про це пише видання Berdichev.biz.

Як розповіла мама постраждалої дівчинки, її донці постійно погрожували ровесниці. Минулої неділі дівчинку виманили на зустріч за гаражами, біля місцевого парку культури. Вона пішла туди одна і мати дізналася про те, що відбувається, тільки після того, як їй надіслали смс з проханням негайно прийти і врятувати свою дитину.

Коли батьки прибігли у вказане місце, вони виявили, що її дочку б'є група підлітків. Ще кілька людей спостерігало за бійкою з боку, знімали все, що відбувається на телефони і навіть не намагалися зупинити побоїще.

Мама дівчинки кинулася захищати дочку, але розлючені підлітки напали і на дорослу жінку.

На місце події був викликаний наряд поліції – вони доставили всіх учасників бійки в Бердичівський міський відділ поліції. Підлітки зовсім не переживали про те, що відбувається і почали робити селфи прямо в ділянці.

Як розповіли в поліції після того, як отримали свідчення свідків, дві дівчини посварилися між собою, і словесна перепалка переросла в бійку. Хто кого бив – наразі з'ясовує слідство. Інформація внесена до ЄДР за ст. 125 ч. 1 Кримінального кодексу України.

Мама потерпілої дівчинки подала заяву в поліцію за фактом буллінга, так як дочка зізналася їй, що вона систематично піддавалася цькування з боку однолітків. Їй погрожували, насміхалися над нею і прямо говорили, що хочуть бачити її в труні.

"Тепер сім'я боїться, що справу спробують зам'яти, адже одним з ініціаторів систематичного цькування і побиття є донька співробітниці Бердичівського відділу поліці", - пишуть у виданні.

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