Как избежать штрафа за отсутствие маски: в МВД дали разъяснение

Как избежать штрафа за отсутствие маски в общественных местах (Коллаж РБК-Украина)

В МВД дали рекомендации украинцам, которые хотят избежать штрафа за отсутствие маски

В Украине вступил в силу закон о штрафах за отсутствие защитной маски в общественных местах. Украинцев могут оштрафовать на месте на сумму от 170 до 255 гривен.

Однако жители страны могут избежать штрафа, но для этого есть несколько условий. Об этом рассказал советник главы МВД Владимир Мартыненко в комментарии для издания OBOZREVATEL.

Как объяснил Мартыненко, полиция теперь получила право выписывать штраф сразу. Однако прежде, чем оштрафовать нарушителя, представители закона будут делать строгое предупреждение. Если нарушитель сразу прислушается и наденет маску или же поправит ее неправильное размещение, то сможет избежать наказания.

"Если это злостный нарушитель, конечно, надо будет его наказывать. Если есть невыполнение закона, дальше будут соответствующие последствия", - объяснил советник главы МВД.

Он отметил, что кроме полицейских штраф могут выписать также и представители других служб – например, местная власть или сотрудники Госсанэпидслужбы.

Мартыненко отметил, что надеется на то, что представители государственных органов будут больше заниматься предупреждением, а не наказанием.

"Хотя, если не будет доходить мирными путями, придется наказывать", - резюмировал советник министра.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине начали штрафовать за отсутствие маски в общественных местах.

А также рассказывали о том, что украинцам рассказали о новых правилах и штрафах за не ношение масок.