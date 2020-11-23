Як уникнути штрафу за відсутність маски: у МВС дали роз'яснення

Як уникнути штрафу за відсутність маски в громадських місцях (Колаж РБК-Україна)

У МВС дали рекомендації українцям, які хочуть уникнути штрафу за відсутність маски

В Україні набув чинності закон про штрафи за відсутність захисної маски в громадських місцях. Українців можуть оштрафувати на місці на суму від 170 до 255 гривень.

Проте жителі країни можуть уникнути штрафу, але для цього є кілька умов. Про це розповів радник голови МВС Володимир Мартиненко в коментарі для видання OBOZREVATEL.

Як пояснив Мартиненко, поліція тепер отримала право виписувати штраф відразу. Однак перш ніж оштрафувати порушника, представники закону будуть робити суворе попередження. Якщо порушник відразу прислухається та одягне маску або ж поправить її неправильне розміщення, то зможе уникнути покарання.

"Якщо це злісний порушник, звичайно, треба буде його карати. Якщо є недодержання закону, далі будуть відповідні наслідки", - пояснив радник глави МВС.

Він зазначив, що крім поліцейських штраф можуть виписати також і представники інших служб, наприклад, місцева влада або співробітники Держсанепідемслужби.

Мартиненко зазначив, що сподівається на те, що представники державних органів будуть більше займатися попередженням, а не покаранням.

"Хоча, якщо не буде доходити мирними шляхами, доведеться карати", - резюмував радник міністра.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні почали штрафувати за відсутність маски в громадських місцях.

А також розповідали про те, що українцям розповіли про нові правила і штрафи за носіння масок.