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Как избежать похмелья при употреблении алкоголя: эксперты дали неожиданный совет

Автор: Анна Шиканова

Ученые назвали новый фактор, который вызывает сильное похмелье после употребления алкоголя

Ученые из Германии выяснили, что не имеет значения, в каком порядке человек употребляет алкоголь. Они назвали совершенно неожиданный фактор, который влияет на развитие похмельного синдрома.

Как объяснили немецкие исследователи, не имеет значения, в каком порядке употреблять алкоголь. Все напитки, независимо от крепости и их последовательности, дают на самом деле одинаковый эффект. Результаты исследования были опубликованы в American Journal of Clinical Nutrition.

Эксперты пригласили группу добровольцев в возрасте от 19 до 40 лет, которые пили пиво, вино или оба напитка. Всех участников поделили на три группы. Одна выпила 1,2 л пива, а затем 4 бокала вина, вторая – в обратном порядке употребляла алкогольные напитки. Третья группа пила только пиво или только вино. Всех добровольцев поместили под медицинским наблюдением.

Потом им дали неделю, чтобы весь алкоголь полностью вышел из организма и повторили эксперимент еще раз, но всем участникам поменяли порядок и напитки.

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Выяснилось, что на тяжесть похмелья не влияет порядок распития алкогольных напитков. Ученые отметили, что основными причинами похмелья являются совершенно другие факторы, а именно:

  • Обезвоживание
  • Реакция иммунной системы
  • Нарушение обмена веществ и гормонов
  • Количество красителей и ароматизаторов

Эксперты объяснили, что тяжесть похмелья зависит не только от качества спирта, но и других ингредиентов напитка. К примеру, красители усиливают похмелье, поэтому при одинаковой концентрации спирта бурбон может вызвать сильнее похмелье, чем водка.

Тяжесть похмелья можно предсказать по двум факторам – чувство опьянения и тошнота. Если состояние опьянения сильное и тошнота появляется еще в процессе распития напитков, то похмелье будет тяжелым.

Напомним, ранее мы писали о том, что названы алкогольные напитки, которые могут убить человека даже в малых дозах.

А также мы рассказывали о том, как можно быстро выйти из похмельного синдрома в домашних условиях.

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