Как избежать массового заражения коронавирусом: врачи назвали три условия

Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус COVID-19 можно успешно сдерживать, как показала практика некоторых стран

Коронавирус можно остановить, если соблюдать три главных условия карантина. К такому выводу пришли ученые из Японии - страны, куда COVID-19 попал одним из первых после Китая. Но массового заражения там удалось избежать (1,5 тысячи больных на 28 марта).

Японские ученые из университета Хоккайдо опубликовали результаты исследований, в которых сказано, при каких условиях люди чаще всего заражаются коронавирусом.

После анализа 110 случаев исследователи обнаружили, в каких местах образовываются кластеры (массовые заражения). Это такие места большого скопления людей, как спортзал, ресторан, больница. То есть те места, где много людей, но низкая циркуляция воздуха.

Если в такое место попадает инфицированный человек, то вероятность, что он заразит окружающих, возрастает до 18,7 раз.

Три условия, которых нужно избегать, чтобы не заболеть COVID-19:

закрытое пространство с плохой вентиляцией;

скопление людей в одном месте;

разговоры в тесной близости (менее, чем на вытянутую руку).

Если в стране будут соблюдаться все эти три условия, то вероятность возникновения кластера (массового заражения) снизится в несколько раз.

"Это не значит, что заражения не произойдет без удовлетворения этих условий. Заражение может возникать, но оно не массовое", - сказано в статье ученых.

При этом в Японии продолжает работать транспорт и заведения питания. Но японцы ведут себя очень дисциплинированно и соблюдают правила дистанции.

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