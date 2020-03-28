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Як уникнути масового зараження коронавірусом: лікарі назвали три умови

STYLERКоронавірус    28.03.2020 - 14:41
Як уникнути масового зараження коронавірусом: лікарі назвали три умови
Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус COVID-19 можна успішно стримувати, як показала практика деяких країн

Коронавірус можна зупинити, якщо дотримуватися трьох головних умов карантину. До такого висновку прийшли вчені з Японії - країни, куди COVID-19 потрапив одним з перших після Китаю. Але масового зараження там вдалося уникнути (1,5 тисячі хворих на 28 березня).

Японські вчені з університету Хоккайдо опублікували результати досліджень, в яких сказано, за яких умов люди найчастіше заражаються коронавірусом.

Після аналізу 110 випадків дослідники виявили, в яких місцях утворюються кластери (масові зараження). Це такі місця великого скупчення людей, як спортзал, ресторан, лікарня. Тобто ті місця, де багато людей, але низька циркуляція повітря.

Якщо в таке місце потрапляє інфікована людина, то ймовірність, що вона заразить оточуючих, зростає до 18,7 разів.

Три умови, яких потрібно уникати, щоб не захворіти COVID-19:

  • закритий простір з поганою вентиляцією;
  • скупчення людей в одному місці;
  • розмови в тісній близькості (менше, ніж на витягнуту руку).

Якщо в країні будуть дотримуватися всі ці три умови, то ймовірність виникнення кластера (масового зараження) знизиться у декілька разів.

"Це не означає, що зараження не відбудеться без задоволення цих умов. Зараження може виникати, але воно не масове", - сказано в статті вчених.

При цьому в Японії продовжує працювати транспорт і заклади харчування. Але японці поводяться дуже дисципліновано і дотримуються правил дистанції.

Раніше ми писали, що колишній головний санітарний лікар України дав шокуючий прогноз по цифрам хворих коронавірусом в Україні.

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