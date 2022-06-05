Как избавиться от запаха сигарет в салоне авто: самые эффективные способы

Причин появления прокуренного запаха может быть много: курит водитель или его пассажиры, пригнали машину от бывшего владельца - любителя сигарет.

Кажется, что нет спасения от прокуренного салона и придется машину загнать на тщательную химчистку или вообще поменять всю обшивку в салоне. Но есть и доступные и эффективные народные способы убрать этот запах.

Сода

Если салон автомобиля обшит материалом, но спасет обычная сода. Насыпьте ее на коврики, сиденья и пол и оставьте на пару часов. Гидрокарбонат натрия начнет свою работу. Для такой очистки вам хватит и одной пачки соды.

После процедуры вам нужно будет хорошо пропылесосить салон, а потом тщательно проветрить всю машину.

Уксус

Возьмите небольшую чашку, налейте в нее 50 мл уксуса и оставьте ее на 12 часов в салоне автомобиля. Потом просто вылейте. А автомобиль нужно хорошо проветрить.

Процедуру придется провести несколько раз, так как один сеанс точно не поможет. И такую обработку можно проводить регулярно - в качестве профилактики.

Кофейные зерна

Лучший антитабачный ароматизатор - кофейные зерна. Они поглощают все неприятные запахи и добавят в салоне приятного аромата кофе. Рассыпьте кофейные зерна в своем автомобиле и не убирайте их хотя бы одни сутки.

Зерна прекрасно впитают весь неприятный запах. И не забудьте поменять салонный фильтр и вымыть пепельницу.

Сухой туман

Эта процедура называется озонирование. Она проводится с помощью безопасного дыма, который после обработки насыщает салон авто приятным ароматом.

Эффективность метода заключается в том, что дым может проникнуть в самые труднодоступные части салона, растворить осадок от табака и провести дезинфекцию, убив еще и вредные микробы.

Активированный уголь

Это еще один натуральный адсорбент и его преимущество в том, что активированный уголь можно возить в машине постоянно и у него нет неприятного запаха.

Десяток таблеток активированного угля в салоне значительно снижает оседание табачного дыма на ткани. Поместите уголь так, чтобы баночка с таблетками не перевернулась и не испачкала светлые элементы в салоне.

Как избежать появления запаха сигарет, если вы курите

1. Каждый день вытряхивайте пепельницу и мойте ее. Не оставляйте ее грязной на ночь.

2. Регулярно вытряхивайте коврики, подметайте пол и обрабатывайте участки, на которых могут оседать смолы.

3. Ухаживайте за чехлами - раз в неделю стирайте, пылесосьте или протирайте.