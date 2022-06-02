Что делают опытные автомобилисты, чтобы не уснуть за рулем: простые и проверенные способы

Многие водители не могут ночью ехать. В частности, через некоторое время монотонность дороги, комфорт подвески автомобиля, сумрак и тишина в салоне побуждает на сон.

Что делать, чтобы не уснуть в дороге – читайте ниже .

Сон - это и физиологическая потребность человека и генетически устоявшаяся привычка. Конечно, человек может некоторое время не спать, но скучная работа способна убаюкать даже энергичного и бодрого человека.

Во время движения фаза быстрого сна наступает незаметно, и длится несколько секунд. Однако за эти секунды автомобиль, движущийся на высокой скорости, успевает проехать не одну сотню метров. И для некоторых эти метры становятся последними в жизни.

Как избавиться от сонливости

Можно пить кофе, но эффект от него не длительный. По истечении срока действия порции кофеина спать хочется еще больше. Поэтому человек начинает пить одну чашку за другой, чтобы удерживать уровень бодрящего кофеина в крови высоким, и вредит тем самым организму.

Также часто люди пьют энергетики, от которых вред еще больше.

Опытные дальнобойщики поделились действенным способом. Понадобится пакет с семенами, и час-другой жевательные рефлексы будут прогонять сон.

Однако, у этого способа тоже есть обратная сторона. Работая челюстями и одной рукой, вы отвлекаетесь от руления.

К тому же, даже лузгая семечки, организм человека под влиянием многолетней привычки ночью спать, будет бороться с вашим желанием ехать. И даже если сон удастся прогнать, то возникнет состояние притупленной бдительности и неспособности мозга молниеносно реагировать на развитие событий на дороге.

Лучшее, что вы можете сделать для своего организма перед ночным перегоном - это выспаться. Не стоит ехать за рулем более четырех с половиной часов. Нужно чаще останавливаться на разминку и отдых.

В аварии чаще попадают одинокие водители. Хорошая беседа - простой, надежный и бесплатный способ, когда речь заходит о том, как не заснуть за рулем. Интересный разговор отлично стимулирует работу головного мозга. Главное не переусердствовать и отдавать необходимое внимание движению на трассе.

Как понять, что человек засыпает за рулем: