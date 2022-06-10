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Как избавиться от тли и колорадского жука на огороде: забудете о них на весь сезон

Фото: Какие средства помогут выгнать тлю и колорадского жука с огорода (pixabay-com)
Автор: Анна Шиканова

Вырастить прекрасный урожай в саду или на огороде - мечта любого хозяина. И кроме хорошей почвы, погоды и ухода, нужен еще один немаловажный фактор - избавление огорода от вредителей. Самые вредные из них - тля и колорадский жук.

Как избавиться от тли и колорадского жука навсегда, рассказали в ProstoWay.

Тля - самый противный вредитель на огороде и в саду. Эта букашка питается соком растений, а еще и может заразить их разными заболеваниями. Вытравить тлю с огорода очень сложно.

Второй главный вредитель на огороде - колорадский жук. Он тоже уничтожает урожай и избавиться от него очень непросто.

Как избавиться от вредителей

Побороть шествие тли и колорадского жука можно только используя разные препараты. Одно и то же средство эффективно всего один раз. Насекомые быстро адаптируются и применение одного препарата несколько раз подряд обречено на провал.

Также стоит комбинировать специальные средства с народными рецептами - это дает больше шансов на победу вредителей.

1. Собирайте божьих коровок - они за сутки могут уничтожить несколько сотен личинок тли.

2. Посадите календулу, герань, фенхель. На огороде поможет кориандр, базилик, мелисса, кинза и укроп.

3. Удалите растения, которые привлекают тлю - например, бузину.

4. Используйте настойки и растворы для обработки посадок:

  • раствор березового дегтя
  • настойка полыни и древесной золы
  • раствор горчицы и хозяйственного мыла (уксуса)
  • настойку чеснока и луковой шелухи

Все эти средства очень хороши на начальной стадии борьбы. Если вредители взяли в плен ваш огород - используйте инсектициды.

Кстати, ранее мы писали о том, какие растения нельзя сажать рядом с помидорами.

А также рассказывали о том, зачем огород нужно посыпать пшеном.

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Огород