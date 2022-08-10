Как избавиться от шерсти животных во время стирки: 4 лайфхака, которые точно помогут

Поможет кухонная губка

Ее надо всего лишь поместить в стиральный барабан. Губка, как магнит, соберет все ворсинки, волосинки и шерсть домашних любимцев.

Губку стоит менять раз в месяц. Даже если на одежде, на первый взгляд, остатков шерсти нет, все равно лучше класть губку. Все потому, что этот способ стирки уменьшает количество "катышков".

Салфетка

Во время стирки обычная влажная салфетка собирает с одежды на себя мелкий мусор: шерсть, волосы, пух, ворсинки, нитки. Также салфетка во время стирки из-за легкости поднимается с потоком воды выше - аналогично с волосами и шерстью.

К тому же можно использовать салфетки из микрофибры, ведь она также эффективна в борьбе с шерстью и волосами.

Резиновые перчатки

Хозяйственные перчатки, которые изготовлены из резины или латекса, прекрасно подходят для борьбы с шерстью на одежде. Их нужно надеть, намочить водой и провести по загрязненной одежде. В результате мокрая резина соберет на себя всю шерсть.

Сетчатые мешки

Такие мешки для стирки не только предотвращают деформирование вещей, но и выполняют функцию фильтра. Во время стирки они собирают на себя большую часть шерсти.