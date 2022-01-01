Как избавиться от похмелья после Нового года: эти советы вас точно спасут

Праздничные новогодние застолья часто приводят к сильному похмелью. И порой виной тому становится не только большое количество алкогольных напитков, но и неправильное сочетание спиртного с некоторыми продуктами.
Как лучше всего снимать похмелье после новогодней ночи – читайте в материале Styler ниже.
По словам экспертов, самое универсальное средство от похмелья после праздника – обыкновенная минеральная газированная вода с лимоном.
Медики утверждают, что употребление такого коктейля уменьшает концентрацию ацетальдегида в организме человека.
То есть, лимонная газировка ускоряет процессы усвоения, расщепления и выведения алкоголя из организма благодаря пузырькам углекислого газа в минеральной воде. Они увеличивают поверхность всасывания жидкости, и она начинает быстрее поступать в кровь.
Лимонная газировка содержит необходимые компоненты, которые улучшают кровоток, отделение желчи и перистальтику кишечника. Еще такая вода помогает очистить организм от токсинов.
Не стоит такой газированной водой разбавлять алкогольные напитки, так как такое сочетание гарантированно приведет к быстрому и тяжелому опьянению, а также к мучительному похмелью.
Снимать похмелье не рекомендуется с помощью рассола, сладких газированных напитков или фруктовых соков – эти способы на самом деле не работают, и могут принести еще больший вред организму.
Как объясняют немецкие ученые, на тяжесть похмелья совершенно не влияет порядок употребления алкогольных напитков. Исследования показали, что есть четыре фактора, которые провоцируют похмелье:
Если у вас появилось чувство опьянения и тошнота еще в процессе употребления напитков – немедленно прекращайте пить. Это четкий сигнал, что вас ждет жуткое похмелье.
В первую очередь организм нуждается в большом количестве жидкости. Поэтому, кроме воды стоит также употреблять чай – с лимоном и имбирем, травяной и зеленый.
Полезен будет также томатный сок. В нем содержится много кислот, витамин С, калий, натрий, пектин и ликопин.
Вместо поедания оставшихся салатов после праздника, порадуйте свой организм первым блюдом. Самое оптимальное – куриный бульон, в котором есть минимум ингредиентов: курица, лук, зелень, морковь и сельдерей.
Напомним, ранее мы писали о том, что названа самая лучшая закуска под спиртное на Новый год.
А также рассказывали о том, какие продукты обязательно нужно есть перед приемом алкоголя, чтобы избежать похмелья.