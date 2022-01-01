Как избавиться от похмелья после Нового года: эти советы вас точно спасут

По словам экспертов, самое универсальное средство от похмелья после праздника – обыкновенная минеральная газированная вода с лимоном.

Медики утверждают, что употребление такого коктейля уменьшает концентрацию ацетальдегида в организме человека.

То есть, лимонная газировка ускоряет процессы усвоения, расщепления и выведения алкоголя из организма благодаря пузырькам углекислого газа в минеральной воде. Они увеличивают поверхность всасывания жидкости, и она начинает быстрее поступать в кровь.

Лимонная газировка содержит необходимые компоненты, которые улучшают кровоток, отделение желчи и перистальтику кишечника. Еще такая вода помогает очистить организм от токсинов.

Не стоит такой газированной водой разбавлять алкогольные напитки, так как такое сочетание гарантированно приведет к быстрому и тяжелому опьянению, а также к мучительному похмелью.

Снимать похмелье не рекомендуется с помощью рассола, сладких газированных напитков или фруктовых соков – эти способы на самом деле не работают, и могут принести еще больший вред организму.

Что влияет на тяжесть похмелья

Как объясняют немецкие ученые, на тяжесть похмелья совершенно не влияет порядок употребления алкогольных напитков. Исследования показали, что есть четыре фактора, которые провоцируют похмелье:

Обезвоживание

Реакция иммунной системы

Нарушение обмена веществ и гормонов

Количество красителей, ароматизаторов и сахара в напитке

Если у вас появилось чувство опьянения и тошнота еще в процессе употребления напитков – немедленно прекращайте пить. Это четкий сигнал, что вас ждет жуткое похмелье.

Что еще помогает снять похмелье

В первую очередь организм нуждается в большом количестве жидкости. Поэтому, кроме воды стоит также употреблять чай – с лимоном и имбирем, травяной и зеленый.

Полезен будет также томатный сок. В нем содержится много кислот, витамин С, калий, натрий, пектин и ликопин.

Вместо поедания оставшихся салатов после праздника, порадуйте свой организм первым блюдом. Самое оптимальное – куриный бульон, в котором есть минимум ингредиентов: курица, лук, зелень, морковь и сельдерей.