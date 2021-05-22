Как избавиться от комаров раз и навсегда: методы, которые работают

Вариант 1. Гвоздика.

Гвоздика уже на протяжении многих лет остается самым надежным средством от комаров. Залейте 10 штучек сухой гвоздики кипятком. Дайте настояться, пока вода не остынет. Распыляйте гвоздичную воду на себя, одежду или вокруг себя во время отдыха на природе.

Вариант 2. Цитрусовые.

Для усиления эффекта можно использовать сразу два средства, которые не нравятся комарам – это гвоздика и лимон. Разрежьте лимон пополам и воткните в мякоть гвоздику. Такую половинку можно оставить на ночь в спальне или палатке – комаров не будет гарантировано.

Вариант 3. Эвкалипт.

Комары не любят запах эвкалипта, поэтому можно использовать его в спрее, капнуть в аромалампу, в костер. Можно масло эвкалипта нанести на кожу или сделать брызгалку с водой, чтобы обезопасить себя на природе.

Вариант 4. Гремучая смесь.

Возьмите в равных пропорциях растительное масло, шампунь и 9% уксус. Все хорошенько смешайте и мажьте перед выходом на улицу все открытые части тела. Перед сном эту эмульсию стоит смыть с тела.

Вариант 5. Ванилин.

Еще один приятный запах, который категорически не любят комары. Возьмите в равных пропорциях ванилин, крем для рук и вазелин. Смешайте и получите крем, с которым можно спокойно ездить на природу и не бояться укусов комаров.