Із мотлоху на скарб. 7 способів подарувати старому Android-смартфону нове життя

Універсальний пульт

Чи є у вашого Android-смартфона вбудований інфрачервоний (IR) бластер? Це невелике, зазвичай темне віконце на телефоні, яке випромінює ІЧ-сигнали для управління сумісними пристроями. Багато старих Android-пристроїв мали цю функцію, але в нових моделях вона зустрічається рідше.

У Google Play можна знайти кілька додатків для універсального пульта. Ви можете завантажити їх, налаштувати для керування телевізором, кондиціонером та іншими пристроями, кастомізувати макет пульта, додавати і видаляти кнопки і теми.

Для роботи ІЧ-пульта необхідна пряма видимість між інфрачервоним бластером телефону і пристроєм. Перешкоди можуть блокувати сигнал.

Універсальний пульт на Android (фото: Android Police)

Дитячий гаджет

Це чудовий спосіб дати старому Android-смартфону нове життя, перетворивши його на безпечний і розважальний пристрій для дитини. В Android є вбудовані батьківські налаштування, що дають змогу встановлювати ліміти екранного часу, обмежувати використання застосунків, відстежувати активність і керувати дозволами.

Можна також скористатися сторонніми додатками для батьківського контролю, наприклад, Norton Family, який пропонує веб-фільтрацію і моніторинг соцмереж.

Наповніть телефон освітніми додатками, захопливими іграми, електронними та аудіокнигами, а також YouTube Kids. Потім помістіть пристрій у міцний чохол із захисною плівкою і передайте його дитині.

GPS-навігатор

Не у всіх автомобілів є мультимедійна система з підтримкою Android Auto. Якщо у вас її немає, можна перетворити старий Android-смартфон на повноцінний GPS-пристрій для навігації в поїздках.

Завантажте офлайн-карти в Google Maps, встановіть надійне кріплення в автомобілі для зручного та безпечного перегляду маршруту, розмістіть телефон в оптимальному положенні.

Популярні варіанти кріплень - на лобове скло, приладову панель або вентиляційні решітки. Також налаштуйте параметри навігації під себе: гучність голосових підказок, бажані маршрути (наприклад, найшвидший або найкоротший) і одиниці виміру.

Мобільна точка доступу для роздачі інтернету

Використання старого Android-смартфона як мобільної точки доступу - чудове рішення для роздачі інтернету на інші пристрої, особливо під час подорожей, у місцях з обмеженим Wi-Fi або за необхідності під'єднання кількох гаджетів. Адже ввімкнення точки доступу на основному смартфоні може швидко розрядити його батарею.

Ви можете під'єднати до старого пристрою тариф із мобільним інтернетом, увімкнути точку доступу в налаштуваннях, задати назву мережі, встановити надійний пароль, вибрати частотний діапазон (2,4 ГГц або 5 ГГц) і під'єднати до неї інші пристрої.

Якщо плануєте користуватися точкою доступу довгий час, краще тримати під рукою повербанк.

За допомогою старого смартфона Android можна роздати інтернет (фото: Android Police)

Android Auto в автомобілі

Хоча Android Auto зручний у тривалих поїздках, він швидко розряджає батарею. Якщо у вас є старий Android-смартфон, використовуйте його в машині як пристрій для Android Auto.

Насамперед переконайтеся, що мультимедійна система вашого автомобіля підтримує Android Auto. У більшості сучасних авто ця функція є, але краще перевірити ще раз.

Навіть якщо система автомобіля підтримує бездротове підключення Android Auto, краще використовувати дротове з'єднання, щоб уникнути швидкого розрядження акумулятора. Залиште телефон постійно підключеним, налаштуйте параметри Android Auto під себе - і можна вирушати в дорогу з комфортом.

Радіоняня для нагляду за малюком

Використовувати старий Android-смартфон як радіоняню - розумне і практичне рішення. У Google Play є безліч додатків для відеоспостереження за немовлям. Виберіть програму з потрібними функціями: відеоспостереження, двосторонній аудіозв'язок, сповіщення про рух, запис відео та інші можливості.

Знайдіть безпечне і стійке місце для встановлення старого телефону в дитячій кімнаті, щоб він добре охоплював ігрову зону. Можна використовувати штатив або спеціальне кріплення.

Підключіть телефон до зарядного пристрою (щоб він не розрядився), забезпечте стабільне Wi-Fi-з'єднання, налаштуйте застосунок, відключіть сповіщення або ввімкніть режим "Не турбувати", протестуйте всі функції - і можна користуватися.

Радіоняня (фото: Android Police)

Зберігання та прослуховування музики

Перетворити старий Android-смартфон на музичний плеєр - чудовий спосіб звільнити основний телефон від зайвих файлів і завжди мати улюблену музику під рукою.

Для початку виконайте скидання до заводських налаштувань. Потім встановіть улюблені музичні додатки (Spotify, Apple Music, YouTube Music), а також програми для подкастів та аудіокниг.

Підключіть телефон до комп'ютера і перенесіть туди свою музичну бібліотеку. Якщо ви користуєтеся стримінговими сервісами, увійдіть в акаунт і завантажте плейлисти для офлайн-прослуховування.

Якщо пристрій підтримує карти microSD, розширте пам'ять, щоб зберігати ще більше треків, і налаштуйте якість звуку.