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"Из го*на и палок": в Николаевской области российские солдаты прятались в "юрте"

Новина українською →
Николаевская область, Вторник 12 апреля 2022 10:14
"Из го*на и палок": в Николаевской области российские солдаты прятались в "юрте" Фото: Российские военные соорудили себе своеобразное укрытие (facebook.com/marina.danilukyarmolaeva)
Автор: Людмила Жукова

В Николаевской области российские солдаты обустроили себе своеобразное жилье в лесу. Оно напоминает то ли юрту, то ли гнездо.

Соответствующие фото опубликовал народный депутат Украины Игорь Негулевский.

В комментарии к снимкам он написал о том, что когда захватчики заняли позиции в селе Кандыбино, они обустроили себе это жилище и жили там, пока их не выгнали украинские военные.

Также снимок в соцсети опубликовала и журналист Марина Данилюк-Ермолаева.

"Юрта орков в Николаевской области", - подписала она кадр.

&quot;Из го*на и палок&quot;: в Николаевской области российские солдаты прятались в &quot;юрте&quot;Так жили военные РФ в Николаевской области (фото: facebook.com/marina.danilukyarmolaeva)

В комментариях подписчики написали, что такое жилье - это российская классика.

  • Класіка жанру - з гі*на і палок!
  • Залишків оленя там не знайшли?!
  • Скучають по рідному дому, напевне стіралку, душову кабінку і унітаз встановили!
  • Насправді це класна халабуда. І добре замаскована.
  • Це печера первісних людей.
  • Ми в дитинстві й то ліпшу колибу зробили.

Как мы ранее писали, российские командиры расстреливают раненых на глазах у других солдат.

Также мы сообщали, в сети появилось видео, как оккупанты едут убивать и насиловать в Украину под радостные крики толпы.

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