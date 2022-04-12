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"З гі*на та палиць": у Миколаївській області російські солдати ховалися в "юрті"

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Миколаївська область, Вівторок 12 квітня 2022 10:14
"З гі*на та палиць": у Миколаївській області російські солдати ховалися в "юрті" Фото: російські військові спорудили собі своєрідне укриття (facebook.com/marina.danilukyarmolaeva)
Автор: Людмила Жукова

У Миколаївській області російські солдати облаштували собі своєрідне житло в лісі. Воно нагадує чи то юрту, чи то гніздо.

Відповідні фото опублікував народний депутат України Ігор Негулевський.

У коментарі до знімків він написав про те, що коли загарбники зайняли позиції в селі Кандибіно, вони облаштували собі це житло і жили там, поки їх не вигнали українські військові.

Також знімок у соцмережі опублікувала і журналіст Марина Данилюк-Єрмолаєва.

"Юрта орків в Миколаївській області", - підписала вона кадр.

&quot;З гі*на та палиць&quot;: у Миколаївській області російські солдати ховалися в &quot;юрті&quot;Так жили військові РФ в Миколаївській області (фото: facebook.com/marina.danilukyarmolaeva)

У коментарях підписники написали, що таке житло - це російська класика.

  • Класика жанру - з гі*на і палиць!
  • Залишків оленя там не знайшли?!
  • Скучають по рідному дому, напевне стіралку, душову кабінку та унітаз встановили!
  • Насправді це класна халабуда. І добре замаскована.
  • Це печера первісних людей.
  • Ми в дитинстві й то ліпшу колибу зробили.

Як ми раніше писали, російські командири розстрілюють поранених на очах у інших солдатів.

Також ми повідомляли, в мережі з'явилося відео, як окупанти їдуть вбивати і ґвалтувати в Україну під радісні крики натовпу.

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