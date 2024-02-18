Із дитячим куточком і зоною відпочинку. У Львові відремонтували 70-річне укриття (фото і відео)

Як зараз виглядає укриття

Укриття відновили на вулиці Олени Теліги, що у Личаківському районі. Ремонтні роботи розпочали в листопаді торік. У приміщенні замінили всі комунікації - водопостачання і каналізування, зробили освітлення, встановили акумуляторні лампи, опалення та повністю нову вентиляцію й витяжку, яка очищує повітря і підігріває його. Ремонт провели за гроші міськради.

"Це укриття є хорошим прикладом, як має виглядати класичне укриття. Вклали міські кошти, навели порядок, і діти, які тут поруч навчаються, можуть приходити. Тут атмосфера достатньо приємна, є запас води, є туалет і все необхідне. Також є ідея, щоб тут були шахи для дітей", - зазначив заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

Так виглядає укриття після ремонту (фото: Роман Балук/Львівська міська рада)

"Фактично, більшість робіт у цьому укритті робилися заново. Ми залишили тільки ті стіни, які були, а підлогу, всі комунікації, все, що тут є, - робилося як на новому об’єкті будівництва", - розповіла директорка Львівського комунального ремонтно-аварійного підприємства Ірина Мауль.

В укритті відремонтували входи-виходи, встановили систему автоматичного відкриття дверей під час тривоги.

Також встановили додаткову систему оповіщення та датчики диму, щоб запобігати поширенню пожежі і вчасно евакуювати людей. А ще в укритті зробили запаси бутельованої води.

Так виглядає укриття після ремонту (фото: Роман Балук/Львівська міська рада)

У приміщенні облаштували дитячий куточок, де можна погратися та цікаво і з користю провести час. А для дорослих обладнали окремі функціональні зони та місця відпочинку, провели інтернет, Wi-Fi.

Ремонт цього укриття міськраді обійшовся в 3,3 млн грн.

Ось так виглядало укриття до ремонту (фото: Роман Балук/Львівська міська рада)

Додамо, що це вже третє захисне приміщення, яке відремонтували у Львові в межах програми. Раніше такі укриття відновили в Галицькому районі, тоді - у Франківському, і тепер - у Личаківському районі. Далі планують взятися за укриття на вулиці Каліча Гора, Солодовій і на проспекті Шевченка.