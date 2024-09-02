Із чим носити білу сорочку: 5 вдалих поєднянь, щоб виглядати як справжня француженка

З коротким сарафаном зі щільного матеріалу

Початок вересня - ідеальний час для образів у шкільній естетиці, і парижанки прекрасно це знають. Замість обридлих плісированих спідниць вони віддають перевагу коротким сарафанам.

Щоб досягти потрібного ефекту, обирайте злегка розкльошені моделі. Важливо зазначити, що сарафан має найкращий вигляд, якщо він виконаний зі щільної костюмної тканини або оксамиту - такі матеріали чудово підійдуть для створення багатошарових образів.

З чим носити білу сорочку, щоб виглядати стильно (фото: instagram.com/franziskanazarenus)

З міні та білими шкарпетками

Коротка спідниця - улюблений "партнер" білої сорочки у француженок. Для створення елегантного паризького образу найкраще вибрати однотонну мініспідницю А-силуету. Обтислі моделі можуть зробити лук занадто провокаційним, а надмірно пишні спідниці - спростити його. Важливо приділити увагу деталям: щоб надати вбранню нотку стилю преппі, додайте короткі білі шкарпетки.

З чим носити білу сорочку, щоб виглядати стильно (фото: instagram.com/elisalevallois)

З однотонними капрі

Початок осені - ідеальний час, щоб ще трохи насолодитися літніми речами. У 2024 році француженки особливо полюбили капрі. Адже хто з них не мріє бути схожою на елегантну Одрі Гепберн, яка обожнювала ці вкорочені штани?

Щоб такий образ мав гармонійний вигляд і не спотворював пропорції фігури, варто вибрати подовжену блузу, що доходить до середини стегна. А для низу краще зупинитися на однотонних капрі класичного чорного кольору, щоб зберегти "паризьку" атмосферу образу.

З чим носити білу сорочку, щоб виглядати стильно (фото: instagram.com/paola_cossentino)

Зі штанами у класичному стилі

Більшість француженок залишаються вірними класичному стилю: в їхньому гардеробі завжди знайдеться пара прямих костюмних штанів або палаццо з того ж матеріалу.

Такий низ ідеально поєднується з базовою сорочкою. Щоб образ не виглядав надто нудним, можна погратися з вибором взуття: для створення романтичного аутфіта додайте балетки, а якщо хочете надати луку трохи строгості, виберіть ботильйони з гострим мисом.

З чим носити білу сорочку, щоб виглядати стильно (фото: instagram.com/clairerose)

З джинсами синього або блакитного кольору

Джинси - один з найулюбленіших предметів гардероба француженок, і вони вміло включають їх у майже будь-який образ. Біла сорочка і денім - ідеальна пара. Фасон джинсів може бути будь-яким: від вузьких прямих до розкльошених моделей. Однак з кольором деніму експерименти небажані: парижанки залишаються вірними синім і блакитним відтінкам, навіть не розглядаючи чорні або сірі варіанти.

З чим носити білу сорочку, щоб виглядати стильно (фото: instagram.com/taina.csg)