В июне Украину накроет мощная магнитная буря: даты метеоударов

Магнитные бури в июне 2020 (коллаж РБК-Украина)

Специалисты дали график магнитных бурь в июне и рассказали, как улучшить свое самочувствие

В июне магнитные бури накроют Украину. В первом летнем месяце метеоудары произойдут в разные даты. Украинцам стоит ожидать их 8 и 9 июня. Нужно отметить, что 8 июня магнитная буря будет средней силы, а вот 9 июня ее влияние люди смогут почувствовать на себе. Как уберечься от плохого самочувствия, читайте в материале Styler.

Как сообщает Meteoprog, магнитные бури влияют на всех, но больше от них страдают метеозависимые люди, которые при колебании магнитного поля часто испытывают физический и эмоциональный дискомфорт.

Магнитная буря - это реакция магнитной сферы планеты Земля на большие потоки солнечного ветра. Астрофизики говорят, что солнечный ветер доходя до магнитной оболочки Земли вызывает ее возмущение, тогда и возникает магнитная буря.

Как уберечься и улучшить свое самочувствие:

В дни магнитных бурь стоит отказаться от жирной и острой пищи, исключить из рациона алкоголь, крепкий кофе заменить чаем. Очень важно для нормализации самочувствия хорошо высыпаться, дышать свежим воздухом, поменьше нервничать и не перегружать организм дополнительными физическими напряжениями.

Людям с хроническими заболеваниями стоит внимательнее отнестись к своему здоровью и держать под руками необходимые препараты, а по необходимости – проконсультироваться с лечащим врачом.

Как мы ранее писали, специалисты уточнили график магнитных бурь в мае.

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Автор: Людмила Жукова