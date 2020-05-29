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У червні Україну накриє потужна магнітна буря: дати метеоударів

STYLERЖиття    29.05.2020 - 18:04
У червні Україну накриє потужна магнітна буря: дати метеоударів
Магнітні бурі у червні 2020 (колаж РБК-Україна)

Фахівці дали графік магнітних бур у червні і розповіли, як поліпшити своє самопочуття

Україну в червні накриють магнітні бурі. В першому літньому місяці метеоудари відбудуться в різні дати. Українцям варто очікувати їх 8 і 9 червня. Потрібно відзначити, що 8 червня магнітна буря буде середньої сили, а от 9 червня її вплив люди зможуть відчути на собі. Як уберегтися від поганого самопочуття, читайте в матеріалі Styler.

Як повідомляє Meteoprog, магнітні бурі впливають на всіх, але більше від них страждають метеозалежні люди, які при коливанні магнітного поля часто відчувають фізичний і емоційний дискомфорт.

Магнітна буря - це реакція магнітної сфери планети Земля на великі потоки сонячного вітру. Астрофізики кажуть, що сонячний вітер доходячи до магнітної оболонки Землі викликає її обурення, тоді і виникає магнітна буря.

Як уберегтися і поліпшити своє самопочуття:

У дні магнітних бур варто відмовитися від жирної і гострої їжі, виключити з раціону алкоголь, міцну каву замінити чаєм. Дуже важливо для нормалізації самопочуття добре висипатися, дихати свіжим повітрям, менше нервувати і не перевантажувати організм додатковими фізичними напругами.

Людям з хронічними захворюваннями варто уважніше поставитися до свого здоров'я і тримати під руками необхідні препарати, а за необхідності – проконсультуватися з лікарем.

Як ми раніше писали, фахівці уточнили графік магнітних бур у травні.

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Автор: Людмила Жукова

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