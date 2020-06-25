Июль станет для этих знаков Зодиака временем великих перемен

Гороскоп на июль 2020 расскажет про знаки Зодиака, для которых второй летний месяц готовит грандиозные перемены. Они коснутся разных жизненных сфер: любви, карьеры, финансового достатка.

Астрологи говорят, что приготовиться к разным судьбоносным поворотам нужно четырем представителям зодиакального круга, пишет Slovofraza.

Рак

В июле Раки могут сменить место работы или начать обучение новой профессии. Также в июле вам полезно будет тратить деньги на что-то важное - считают астрологи - это могут быть очень дорогие покупки типа автомобиля или квартиры. Особое внимание стоит уделить созданию благоприятной атмосферы в доме - уборке, ремонту, перестановке мебели.

Дева

Астрологи говорят, что в конце июля у Дев возможны неприятные перемены и серьезные проблемы, так что на этот период лучше не планировать ничего грандиозного. А вот к концу лета вероятны неполадки в отношениях - нужно будет проявлять больше гибкости, чтобы не наломать дров.

Скорпион

В июле вероятен ряд случайностей - кому-то повезет больше, а кому-то меньше, но шанс совершить революцию в какой-нибудь из сфер будет у каждого. Этот период будет для вас отличным временем для творчества, принятия нестандартных решений. Звезды помогут Скорпионам избавиться от лишних переживаний, а также помогут во всестороннем развитии.

Стрелец

С июля дела Стрельцов пойдут в гору, а трудности начнут медленно отступать. Уйдут переживания, создадутся наилучшие условия для развития личности, получения новых знаний и навыков. Стрельцы станут более чувствительными, их память усилится. Если начнутся проблемы в отношениях, лучше как можно скорее попробовать найти компромисс.

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