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Иво Бобул жестко раскритиковал солистку GO_A и восхитился Ани Лорак: детали скандала

Новина українською →
Четверг 11 ноября 2021 08:43
Иво Бобул жестко раскритиковал солистку GO_A и восхитился Ани Лорак: детали скандала Иво Бобул "прошелся" по украинским исполнительницам (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинский певец Иво Бобул уже не в первый раз позволяет себе негативно высказываться об артистах. На этот раз он снова прошелся с критикой по солистке группы GO_A Екатерине Павленко. А вот Ани Лорак, перебравшуюся в Россию, артист решил похвалить.

В программе "Жизнь известных людей" Бобул рассказал, все что думает.

Критика Екатерины Павленко и давний конфликт

В новом интервью Иво заявил, что Павленко - "никто и зовут ее никак".

"Что она сделала для украинской культуры? Скажите мне. Что, спела "Конопельку"? А она как певица кто? Никто и зовут ее никак", - не сдерживался в выражениях певец.

Отметим, что судя по всему, Бобул решил отомстить Павленко за ее высказывания на шоу "Співають всі!" на канале "Украина", где он был одним из сотни судей. Там Павленко говорила, что Украине нужны артисты-кумиры для молодежи, ведь "стразы и то, что было популярно 10 лет" уже не интересно новому поколению.

Судя по всему, народный артист затаил обиду и в интервью решил не стесняться.

Кстати, в интервью Славе Демину до этого Бобул сообщил, что вообще не считает солистку GO_A серьезной певицей.

Похвала Ани Лорак

А вот певица Ани Лорак, уехавшая в Россию, неожиданно получила похвалу от Бобула. Он как ни в чем не бывало сказал, что она уехала в РФ, так как в Украине нет работы.

GO_A на Евровидении

Напомним, что украинский коллектив представлял нашу страну на 64-м конкурсе Евровидение в Нидерландах в 2021 году. Группа заняла в финале пятое место с песней "Шум", а зрители в голосовании отдали ей второе.

Как мы ранее писали, солистка группы Go_A засветила фигуру в купальнике на отдыхе в Италии.

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Ани Лорак GO_A
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