Іво Бобул жорстко розкритикував солістку GO_A і захопився Ані Лорак: деталі скандалу
Український співак Іво Бобул вже не вперше дозволяє собі негативно висловлюватися про артистів. На цей раз він знову пройшовся з критикою по солістці групи GO_A Катерині Павленко. А ось Ані Лорак, що перебралася в Росію, артист вирішив похвалити.
У програмі "Життя відомих людей" Бобул розповів, все що думає.
Критика Катерини Павленко і давній конфлікт
У новому інтерв'ю Іво заявив, що Павленко - "ніхто і звуть її ніяк".
"Що вона зробила для української культури? Скажіть мені. Що, заспівала "Конопельку"? А вона як співачка хто? Ніхто і звуть її ніяк", - не стримувався у виразах співак.
Зазначимо, що судячи з усього, Бобул вирішив помститися Павленку за її висловлювання на шоу "Співають всі!" на каналі "Україна", де він був одним із сотні суддів. Там Павленко говорила, що Україні потрібні артисти-кумири для молоді, адже "стрази і те, що було популярно 10 років" вже не цікаво новому поколінню.
Судячи з усього, народний артист затаїв образу і в інтерв'ю вирішив не соромитися.
До речі, в інтерв'ю Славі Дьоміну до цього Бобул повідомив, що взагалі не вважає солістку GO_A серйозною співачкою.
Похвала Ані Лорак
А ось співачка Ані Лорак, яка поїхала в Росію, несподівано отримала похвалу від Бобула. Він як ні в чому не бувало сказав, що вона поїхала в РФ, бо в Україні немає роботи.
GO_A на Євробаченні
Нагадаємо, що український колектив представляв нашу країну на 64-му конкурсі Євробачення в Нідерландах у 2021 році. Група посіла у фіналі п'яте місце з піснею "Шум", а глядачі в голосуванні віддали їй друге.
Як ми раніше писали, солістка групи Go_A засвітила фігуру в купальнику на відпочинку в Італії.