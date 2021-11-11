Іво Бобул жорстко розкритикував солістку GO_A і захопився Ані Лорак: деталі скандалу

Український співак Іво Бобул вже не вперше дозволяє собі негативно висловлюватися про артистів. На цей раз він знову пройшовся з критикою по солістці групи GO_A Катерині Павленко. А ось Ані Лорак, що перебралася в Росію, артист вирішив похвалити.

У програмі "Життя відомих людей" Бобул розповів, все що думає.

Критика Катерини Павленко і давній конфлікт

У новому інтерв'ю Іво заявив, що Павленко - "ніхто і звуть її ніяк".

"Що вона зробила для української культури? Скажіть мені. Що, заспівала "Конопельку"? А вона як співачка хто? Ніхто і звуть її ніяк", - не стримувався у виразах співак.

Зазначимо, що судячи з усього, Бобул вирішив помститися Павленку за її висловлювання на шоу "Співають всі!" на каналі "Україна", де він був одним із сотні суддів. Там Павленко говорила, що Україні потрібні артисти-кумири для молоді, адже "стрази і те, що було популярно 10 років" вже не цікаво новому поколінню.

Судячи з усього, народний артист затаїв образу і в інтерв'ю вирішив не соромитися.

До речі, в інтерв'ю Славі Дьоміну до цього Бобул повідомив, що взагалі не вважає солістку GO_A серйозною співачкою.

Похвала Ані Лорак

А ось співачка Ані Лорак, яка поїхала в Росію, несподівано отримала похвалу від Бобула. Він як ні в чому не бувало сказав, що вона поїхала в РФ, бо в Україні немає роботи.

GO_A на Євробаченні

Нагадаємо, що український колектив представляв нашу країну на 64-му конкурсі Євробачення в Нідерландах у 2021 році. Група посіла у фіналі п'яте місце з піснею "Шум", а глядачі в голосуванні віддали їй друге.