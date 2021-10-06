В Ивано-Франковской области нашествие мышей: чем это грозит
В Ивано-Франковской области в этом году специалисты зафиксировали нашествие мышей. В частности, грызуны опасны тем, что могут уничтожить посевы озимых культур.
Об этом сообщили в Госпродпотребслубе Ивано-Франковской области.
Почему появились мыши
Так, причинами появления мышей на Прикарпатье считают благоприятные погодные условия и наличие кормовой базы. Они особенно сосредоточены на непаханых землях, пастбищах, в лесополосах, а также на полях после уборки зерновых культур и многолетних трав.
Специалисты говорят, что сейчас есть угроза повреждений посевов озимых культур, то проведение защитных мероприятий очень актуально.
Какие грызуны самые опасные
Самыми распространенными и опасными являются обычная полевка и мыши, а именно домашняя и полевая.
"Средняя численность нор на полях составляет от единичных до трех жилых колоний на гектар", - сообщают специалисты.
Кроме того, мыши быстро размножаются и за сутки могут съесть такое количество пищи, что в полтора раза превышает их вес. В Госпродпотребслубе Ивано-Франковской области рекомендуют фермерам обработать поля и избавиться от нашествия мышей.
Как бороться с грызунами
Для начала следует тщательно обследовать поле: если на одном гектаре площади вы найдете более 100 отверстий в норки, следует действовать немедленно. Такое количество мышевидных грызунов может нанести немалый вред урожаю.
Есть два основных метода борьбы с грызунами:
- химический - использование эффективных родентицидов;
- биологический - использование бактероденцидов, что становится все популярнее. Бактероденциди более безопасны для человека и окружающей среды, чем родентициды.
Иногда эти методы дополняются привлечением к борьбе с грызунами их естественных врагов (коты, хорьки и др).
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