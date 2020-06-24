Под Ивано-Франковском затопило собачий приют: зоозащитники просят о помощи

Собачий приют (фото: pixabay.com)

В Ивано-Франковской области затопило приют для животных

Собачий приют "Дім Сірка" затопило грязной водой. Он находится в городе Калуш Ивано-Франковской области. Защитники животных просят о помощи, так как не хватает людей и машин.

Все вольеры после наводнения поломанные, а пол уничтожен. Собакам пока что некуда возвращаться. Приют находится по адресу Калуш, улица Черновола, 72.

Собачий приют в Калуше затопило (фото: facebook.com/Дім Сірка)

В приюте содержится более 320 собак. Большинство животных временно передали на передержку волонтерам, часть выпустили на территории с вольеров. При этом существование самого приюта под угрозой. Об этом сообщает организация UAnimals на своей странице в Facebook.

Собачий приют в Калуше затопило (видео: facebook.com/Дім Сірка)

В самом же приюте "Дім Сірка" просят украинцев помочь как физически, так и материально.

Средства можно перевести на:

Карточку 5169 3305 1534 9451 карточка-ключ Когут Наталья Васильевна - все средства зачисляются сразу на основной счет приюта.

С пометкой Калуш приют.

Счет БУ "Дім Сірка", ЕГРПОУ 37952464, р / с UA843366770000026005060830012, КБ "ПриватБанк" МФО 336677

Позвонить можно по этим телефонам:

096-652-21-45, 095-751-71-22.

Скриншот с Facebook

Напомним, что от наводнения сейчас страдает 8 областей в западной части Украины. Больше всего пострадали западные регионы, включая Прикарпатье, Буковину и Закарпатье.

Мы также писали о том, что курорт Буковель сильно затопило.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Мирончук