Под Ивано-Франковском в страшной аварии погибла семья: появились подробности о виновнике

Под Ивано-Франковском в аварии погибла семья (коллаж РБК-Украина)

Пьяный водитель микроавтобуса врезался в автомобиль с семьей

В Ивано-Франковской области в селе Перегинское случилась страшная авария, в результате которой погибла почти вся семья. Виновником ДТП является водитель автобуса Mercedes, который в тот день был смертельно пьян. Он въехал в автомобиль ВАЗ, в котором находилась семья.

В результате погибли мать и отец Марта и Богдан Максимец, а также их сын Игорь. Выжили только супруга водителя Яна и его 2-летний сын. Об этом пишет "Обозреватель".

Друзья погибшей семьи рассказывают, что 26-летний виновник ДТП всегда отличался странным вождением. Он то ли пил, то ли был под кайфом за рулем.

"Он живет в соседнем смт Закерничное. Но постоянно гоняет то ли под кайфом, то ли пьяный по дорогам села. И в этот раз видно, что ехал он на огромной скорости. Говорят, что в этот день его уже останавливала полиция, но отпустила. Он все время откупается. И до этого много раз его останавливали, но ничего ему не было. Его родители при деньгах, поэтому все опасаются, что они откупят сына. Говорят, что у него есть то ли гражданство, то ли связи в РФ и он легко может убежать", – рассказали друзья погибшей семьи.

Соседи по селу говорят, что в тот день 26-летний Петр был в стельку пьян, пил на крестинах. После аварии он не мог понять, какое зло совершил. Семья виновника аварии считается богатой, проблем с деньгами там нет.

"Отец у него нормальный, он его часто ругал за то, что он пьяный и садится за руль. Но Петру говорить бесполезно. Если есть возможность где-то покутить он всегда тут как тут. И обязательно на своем бусе "Мерседес". Ему и друзья говорили, что так нельзя, но до Петра это не доходило", – рассказал один из его знакомых.

Виновник аварии 26-летний Петр любит покутить (фото: obozrevatel.com)

В аварии погибла семья Максимец: отец Богдан, мать Марта и их 32-летний сын Игорь, который был за рулем. Выжила только жена Игоря Яна и их 2-летний сын.

"Игорю было 32 года. Он был спокойный, добрый, приветливый, веселый и хороший друг. Вместе с родителями он помогал своей сестре Оксане, которая осталась без мужа и воспитывает сына. Сам Игорь женился на Яне лет шесть назад, и два года назад у них родился сын. Сейчас ребенок получил травмы во время аварии и постоянно зовет отца", – сообщила знакомая семьи.

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