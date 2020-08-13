Під Івано-Франківськом у страшній аварії загинула сім'я: з'явилися подробиці про винуватця

Під Івано-Франківськом в аварії загинула сім'я (колаж РБК-Україна)

П'яний водій мікроавтобуса врізався в автомобіль з родиною

В Івано-Франківській області в селі Перегінське сталася страшна аварія, в результаті якої загинула майже вся родина. Винуватцем ДТП є водій автобуса Mercedes, який у той день був смертельно п'яний. Він в'їхав у автомобіль ВАЗ, в якому перебувала сім'я.

В результаті загинули мати і батько Березня і Богдан Максимець, а також їхній син Ігор. Вижили тільки дружина водія Яна і його 2-річний син. Про це пише "Обозреватель".

Друзі загиблої родини розповідають, що 26-річний винуватець ДТП завжди відрізнявся дивним водінням. Він чи пив, то чи був під кайфом за кермом.

"Він живе в сусідньому смт Закерничне. Але постійно ганяє то під кайфом, чи то п'яний дорогами села. І в цей раз видно, що він їхав на величезній швидкості. Кажуть, що в цей день його вже зупиняла поліція, але відпустила. Він весь час відкуповується. І до цього багато разів його зупиняли, але нічого йому не було. Його батьки при грошах, тому всі побоюються, що вони відкуплять сина. Кажуть, що у нього є те громадянство, то зв'язку в РФ і він легко може втекти", – розповіли друзі загиблої сім'ї.

Сусіди по селу кажуть, що в той день 26-річний Петро був сильно п'яний, пив на хрестинах. Після аварії він не міг зрозуміти, яке зло вчинив. Родина винуватця аварії вважається багатою, проблем з грошима там немає.

"Батько у нього нормальний, його часто лаяв за те, що він п'яний і сідає за кермо. Але Петру говорити марно. Якщо є можливість десь погуляти він завжди тут як тут. І обов'язково на своєму бусом "Мерседес". Йому і друзі казали, що так не можна, але до Петра це не доходило", – розповів один з його знайомих.

Винуватець аварії 26-річний Петро любить погуляти (фото: obozrevatel.com)

В аварії загинула сім'я Максимець: отець Богдан, мати Березня і їх 32-річний син Ігор, який був за кермом. Вижила тільки дружина Ігоря Яна та їх 2-річний син.

"Ігорю було 32 роки. Він був спокійний, добрий, привітний, веселий і хороший друг. Разом з батьками він допомагав своїй сестрі Оксані, яка залишилася без чоловіка і виховує сина. Сам Ігор одружився Яні років шість тому, і два роки тому у них народився син. Зараз дитина отримала травми під час аварії та постійно кличе батька", – повідомила знайома сім'ї.

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